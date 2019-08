Poche ore fa in Calabria un uomo è stato trovato privo di vita in una campagna. Al momento non è chiara la dinamica di quello che è accaduto e gli inquirenti stanno cercando di stabilire le cause del decesso. Il personale medico del 118 giunto sul luogo del ritrovamento, non ha potuto fare nulla per poterlo rianimare. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica e capire quello che è accaduto.

Sempre nella giornata di oggi in Calabria, un uomo di nazionalità straniera è stato travolto da un’autovettura mentre si trovava sulla sua bicicletta, probabilmente insieme alla moglie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Calabria, 70enne trovato senza vita in campagna

Nella giornata di oggi 10 agosto, un uomo di 70 anni di cui al momento si conoscono solo le iniziali, F.G., è stato ritrovato senza vita nel crotonese, precisamente in una campagna situata nei pressi del comune di Isola di Capo Rizzuto.

L’uomo è stato ritrovato nei pressi di un pozzo e sul luogo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti dalla cittadina di Crotone, per poter recuperare il corpo.

Il personale medico sanitario del 118, giunto tempestivamente sul luogo del ritrovamento, ha provato di fare il possibile per rianimarlo, purtroppo, dopo diversi tentativi effettuati hanno dovuto constatare l’avvenuto decesso.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri giunti sia dalla città di Crotone sia da Isola di Capo Rizzuto, per poter raccogliere ed esaminare tutti i rilievi utili del caso, in modo tale che nelle prossime ore potranno accertare quello che è accaduto e stabilire quindi la causa del decesso.

Calabria, uomo travolto mentre era sulla bici

Nella mattinata di oggi, sempre in Calabria, un uomo di origine extracomunitaria, è stato travolto da un’autovettura mentre si trovava sulla sua bicicletta.

La vicenda si è verificata precisamente nel comune di Catanzaro, lungo viale Isonzo, mentre la bici andava in direzione del quartiere Santa Maria e si trovava nei pressi di un panificio.

Secondo le ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembra che l’uomo sia stato travolto da un’auto e sia stato sbalzato sull’asfalto rimanendo ferito. Con lui si trovava anche una donna con un bambino piccolo, la quale è stata soccorsa dal personale medico del 118.

Dopo che i sanitari hanno prestato le prime cure ai malcapitati, entrambi sono stati trasportati tramite un’ambulanza in ospedale per ricevere l’assistenza sanitaria di cui avevano bisogno.

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine che si sono recate sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi di rito.