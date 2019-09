Gli psicologi specializzati nella separazione genitoriale offriranno colloqui gratuiti ai presenti al meeting, spiegando il modo migliore e più sano per tutelare i figli durante la separazione, preservando il loro benessere senza coinvolgerli in abituali diatribe tra ex coniugi.

L'effetto della separazione genitoriale sui figli

La separazione dei genitori è uno degli eventi più stressanti sulla vita dei figli, può gravare pesantemente su di loro influenzando il modo di relazionarsi dentro e fuori le mura domestiche.

È vissuta in un certo senso come una perdita, un vero e proprio lutto, mentre sul piano coniugale viene percepita come un fallimento degli obiettivi - e delle speranze - progettati durante il matrimonio.

'Lasciami in pace'

Il titolo del meeting sarà "Lasciami in pace", che tratterà appunto il caso 'genitorialità nelle coppie separate'.

I professionisti che interverranno all'incontro saranno: l'Avvocato Walter Buscema, la Psicologa Federica Fierro e la Psicologa e Psicoterapeuta Barbara Paldino.

La rottura del legame tra madre e padre può avere effetti diversi sui figli in base all'età in cui questi ultimi vivono la condizione familiare della separazione o del divorzio.

Non è tanto l'evento in sé a rispecchiarsi sulla loro vita quanto, invece, le situazioni che vanno a crearsi tra i coniugi, veri e propri disagi che il supporto psicologico si prefissa di arginare nel maggior modo possibile, indirizzando i genitori verso un corretto atteggiamento mirato al benessere dei figli.

Come accade spesso, tra i figli (specialmente bambini ed adolescenti), si individuano sensazioni di colpevolezza per la fine del rapporto o, più frequentemente, paura di perdere l'affetto e le premure richieste ad un genitore: situazione provocata, la maggior parte delle volte, da un errato modo dei due coniugi di gestire la separazione, coinvolgendo i figli in ostilità e dibattiti, dimenticando di essere madre e padre prima ancora di ex moglie ed ex marito, causando spiacevoli situazioni che andranno in modo inevitabile a riflettersi sui figli, spettatori involontari di questa sorta di ring.

Un supporto su come continuare ad essere punti di riferimento per i figli, dopo la separazione

Gli organizzatori del meeting vogliono aiutare i genitori a continuare ad esercitare la loro figura di madre e padre, di punti di riferimento e certezza per i figli, nonostante il legame giunto al termine.

L'Avvocato Walter Buscema si occuperà di trattare i Diritti del Minore, il Diritto della bigenitorialità e la legge dell'affido condiviso.

La Psicologa Federica Ferriero parlerà della separazione vissuta come lutto personale e di come continuare ad essere genitori dopo separazione o divorzio. La Psicologa e Psicoterapeuta Barbara Paldino, invece, spiegherà il riflesso che la separazione genitoriale ha sul minore e la cooperazione coniugale nel ridurre qualsiasi rapporto conflittuale tra ex.

Dibattito con i partecipanti al meeting

Tutti i partecipanti all'incontro potranno intervenire con domande e dubbi da esporre agli specialisti, per fare chiarezza sul delicato argomento di discussione.

Il meeting, ricordiamo, si svolgerà il 14 settembre presso la libreria Mondadori di Avezzano, in via Monsignor Bagnoli 86, alle ore 16.