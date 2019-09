Nelle ultime ore il nome di Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese salita alla ribalta delle cronache mondiali per il suo impegno nella lotta per la salvaguardia dell'Ambiente, sembra essere ancor più presente del solito tra i titoli dei giornali di tutto il mondo. Il motivo è da individuare nel recente discorso tenuto a New York, all'Onu, nell'ambito del summit internazionale sul clima.

Greta bacchetta i leader mondiali: 'Ci avete rubato i sogni'

"Avete rubato la mia infanzia ed i miei sogni – ha dichiarato la sedicenne, dopo aver, come di consueto, sottolineato le preoccupazioni di buona parte della comunità scientifica relativamente ai cambiamenti climatici in atto sul nostro pianeta, rivolgendosi in maniera diretta ai vari leader mondiali presenti al summit – le persone soffrono, muoiono, interi ecosistemi stanno morendo.

E voi in tutto ciò cosa fate? L'unica cosa che riuscite a fare è parlare di soldi e fantasiose teorie sulla crescita economica. Come fate? Mi viene da pensare che non siate in grado di capire quello che sta accadendo, perché se invece capiste e continuaste a non fare nulla vorrebbe dire che siete persone cattive, ed io questo non voglio crederlo. Le nuove generazioni vi guardano, non deludeteci perché non potremmo mai perdonarvi".

Gemitaiz critica Greta Thunberg

Le parole della giovanissima attivista scandinava stanno ovviamente suscitando numerose reazioni pubbliche da parte di molte personalità di spicco in ambito politico, come ad esempio quella del presidente francese Macron, che ha per certi versi bacchettato la Thunberg, ma anche da parte di personaggi in vista nel mondo dello spettacolo. Tra queste, una delle prese di posizioni più inaspettate, almeno in ambito italiano, è sicuramente quella, tanto critica quanto dissacrante, diffusa da Gemitaiz, artista che già in passato era entrato nel dibattito politico italiano, difendendo più volte i diritti dei migranti ed arrivando ad essere addirittura citato pubblicamente da Matteo Salvini.

Questa volta però il rapper ha per certi versi spiazzato molti dei suoi seguaci

'Avete rotto con questa Greta'

Gemitaiz non sì è imitato a contestare Greta Tumberg, arrivando a prenderla palesemente in giro, utilizzando un registro linguistico evidentemente goliardico ma allo stesso tempo molto diretto, che sta già suscitando numerose discussioni online, per ora solo in ambito hip hop. Non è tuttavia da escludere, vista la notevole popolarità dell'artista romano classe 1988, che il dibattito mediatico possa varcare i confini del mondo Rap.

Queste le parole di Gemitaiz: "Sono giorni, anzi mesi, che mi tengo dentro questa cosa, non c'è la faccio più, sento che ve la devo dire. Avete rotto il ca... con questa Greta Thunberg, o come si chiama, s'annasse a magnà la lattuga in una prateria e non rompesse il ca... Hahaha, che ne so, una partita a tennis ogni tanto, o a nuoto anche, che ne so. Perché deve fare i comizi? La potete mandare al McDonald?".