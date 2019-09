Deborah Prencipe dopo aver confermato l'intenzione di prendere in affitto un appartamento a Robecchetto con Induno in provincia di Milano, si è vista rifiutare la richiesta dalla proprietaria Patrizia. Il motivo per cui non è stata affittata la casa alla ragazza è perché nella carta d'identità è scritta la città di Foggia come comune di nascita. Pertanto, la colpa della ragazza è quella di essere originaria del sud d'Italia, nonostante sia otto anni che vive al nord nel territorio della Brianza.

A rendere pubblica la notizia è la sua fidanzata Laura diffondendo ai media il messaggio vocale inviato direttamente dall'affittuario. “Per me i meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali. Io sono una razzista al 100 per cento. Lombarda, proprio di Salvini - afferma Patrizia rivolgendosi duramente contro la giovane - lei può essere qui fin da piccolina, ma per me conta quello che c’è scritto sulla carta d’identità.

E lei è meridionale, non è svizzera. Di quello che pensa lei, sinceramente, non me ne frega”. Poi è la stessa Deborah a scrivere l'accaduto tramite i social network.

Era luglio quando Deborah visita la casa di Patrizia e decidere di prenderla in affitto. Titubante la proprietaria inizia a manifestare l'intento di non affittare la casa alle persone meridionali.

La ragazza cerca di spiegare alla donna le sue origini ma l'affittuario non ci sta e le manda il messaggio vocale discriminatorio per chiudere in definitiva i rapporti contrattuali. La giovane si sfoga su Facebook e sollecita direttamente al leader della Lega Matteo Salvini, allegando gli audio inviati dalla proprietaria dell'appartamento. E così una ragazza originaria di Foggia si è vista a pochi giorni dal trasferimento annullare l'affitto di una casa nel milanese per essere 'meridionale'.

Il post della ragazza è diventato fin da subito un contenuto virale, con oltre 3000 condivisioni, 200 commenti e 4000 like. Qualche ora fa, Deborah è ritornata a parlare ringraziando i tanti messaggi di solidarietà ricevuto. Nonostante il fatto, la ragazza comunica l'intenzione di procedere per via legali e denunciare il locatore di discriminazione razziale. Nel frattempo, aspetta ancora una risposta dall'ex ministro degli Interni.

Anche il sindaco di Robecchetto con Induno, comune in cui è situato l'appartamento, il signor Giorgio Braga è intervenuto sulla vicenda manifestando la massima disponibilità nel dialogo con le ragazze. Inoltre, Braga ha fissato per domani mattina un appuntamento per cercare una soluzione alla situazione.