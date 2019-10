Brutta tragedia famigliare ieri sera a Torino, precisamente nel quartiere Barriera di Milano, dove una bimba di soli cinque mesi è deceduta in quanto sarebbe rimasta incastrata tra il letto ed un mobile della stanza da letto. L'infante si trovava nell'abitazione della nonna in quanto i suoi genitori erano fuori e, quindi, l'avevano lasciata in custodia alla donna. Sarebbe stata proprio la nonna, di origini marocchine, ad accorgersi che la bimba era ormai agonizzante.

Ai carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, la signora ha raccontato di aver lasciato la bimba sul letto e che si era spostata un attimo per andare in bagno. Il dramma si è consumato in pochissimo tempo.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini dei militari dell'Arma che dovranno stabilire quanto successo ieri sera. Si è trattato comunque di un incidente domestico. Per adesso non sono stati presi provvedimenti di natura giudiziaria nei confronti della nonna.

La giornata ieri era trascorsa in maniera assolutamente tranquilla: la bimba era stata sempre affianco alla nonna, che l'aveva anche portata a fare un giro al parco situato vicino casa. I sanitari del 118 ieri sera l'hanno trasportata a sirene spiegate verso l'ospedale Regina Margherita, ma purtroppo la piccola è morta durante il tragitto verso l'ospedale torinese. La chiamata d'emergenza al centralino è arrivata intorno alle ore 20:00, quindi nella prima serata.

Dell'accaduto sono stati informati tempestivamente i genitori della vittima che sono rimasti sconcertati per quanto accaduto. Sconvolta anche la nonna della piccola. Ad arrivare sul luogo del fatto di cronaca sono stati sia i carabinieri della stazione di Oltredora che quelli del comando provinciale, unitamente all'unità di investigazioni scientifiche.

Nonna rischia una denuncia

Come già detto nei confronti della nonna della bambina, una 56enne le cui generalità non sono state ancora diffuse, non sono stati ancora presi provvedimenti.

Se però nei suoi confronti gli inquirenti dovessero accertare delle responsabilità, la signora rischia una denuncia per omessa custodia di minore. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo episodio, che ancora una volta vede protagonista e vittima una giovane vita, stavolta di pochissimi mesi. La notizia del dramma torinese si è sparsa in breve tempo in tutta la provincia, ma anche nel resto del Paese, destando molto sconcerto.

Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti da parte dell'autorità giudiziaria.