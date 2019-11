Brutto incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 16, arteria che collega San Pietro Vernotico a Brindisi. Il sinistro ha avuto luogo nei pressi di Tuturano, frazione che si trova ad una decina di chilometri a sud del capoluogo di provincia adriatico. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, pare che una Volkswagen Passat condotta da un uomo, di cui non sono state fornite le generalità, sia finita contro il guard rail.

Fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze: la vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e condotta presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

L'autista ha dichiarato di aver evitato un cane

Il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo perché avrebbe evitato un cane che in quel momento stava attraversando la strada. Come si può ben vedere dalle immagini diffuse dai media locali, in particolare dalla testata giornalistica online, Brindisi Report, alla vettura è scoppiato l'airbag interno, mentre la parte anteriore della stessa è andata completamente distrutta.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, oltre alla Polizia Locale e ai carabinieri, i quali hanno effettuato i rilievi del caso. La Statale 16 è una delle strade più trafficate della provincia di Brindisi, e soprattutto ad altra percorrenza. Ogni giorno viene percorsa da centinaia di persone che si recano da Brindisi verso la zona sud dell'hinterland provinciale, dove si trovano appunto i paesi di Tuturano, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

Tantissimo lo spavento per il conducente: per un momento si è temuto davvero il peggio, anche per la violenza dell'impatto. Fortunatamente, come già detto, la vittima del sinistro sta bene e non corre alcun pericolo.

Solo ieri un'altra tragedia stradale a Francavilla Fontana

Il sinistro accaduto stamane nella zona di Tuturano fa il paio con quanto accaduto ieri pomeriggio a Francavilla Fontana, dove una Citroen C3 Pluriel condotta da un giovane 22enne di Avetrana è entrata in collisione con un Volvo Station Wagon.

In quest'ultima occasione le conseguenze sono state molto gravi, in quanto il ragazzo ha perso la vita. La vittima faceva il portiere presso l'Avetrana calcio e ieri viaggiava insieme alla sua fidanzata che è rimasta gravemente ferita ma non corre pericolo la vita. La giovane si trova ricoverata presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove nelle ultime ore le sue condizioni sono molto migliorate.

Oggi invece si terranno i funerali del suo fidanzato. Tornando all'incidente di stamane sicuramente se ne saprà di più nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.