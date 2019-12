Continuano le ricerche di Marika Liliana De Cato e Nicolò Balbiano. I due sedicenni di Alessandria hanno fatto perdere le loro tracce mercoledì. Qualcuno li avrebbe visti salire su un'auto guidata da una loro conoscente 25enne e da allora nessuno ha più avuto notizie di loro. I genitori, dopo aver sporto denuncia, hanno lanciato un appello sui social. Anche "Chi l'ha visto", si sta occupando del caso e ha già preparato una "scheda".

Sarebbero saliti sull'auto di un'amica

Marika e Nicolò, entrambi 16enni, sono scomparsi lo stesso giorno, ma in un due momenti differenti.

Come ricostruito anche dalla redazione della trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, la ragazza, mercoledì, era influenzata e per questo motivo, anziché andare a scuola si è recata dal medico. Dopo la visita, però, non è rientrata a casa ed il suo telefono, da allora, risulta sempre spento. Nicolò, invece, ha lasciato la sua abitazione verso sera dicendo a mamma e sorelle che nessuno aveva più notizie di Marika dall'ora di pranzo e voleva cercarla. Anche il ragazzo non ha fatto più ritorno, risulta irraggiungibile al cellulare e sembra sparito nel nulla.

Secondo quanto appreso finora, i due amici si sarebbero allontanati su una Nissan Micra color grigio metallizzato guidata da una loro conoscente più grande, Alessia Chiodo.

I familiari dei due adolescenti, preoccupati, hanno presentato denuncia ai carabinieri di Alessandria. Il papà di Marika ha sottolineato che la figlia e Nicolò erano molto amici e che erano soliti comunicare i loro spostamenti. Poi, ha concluso: "Si sa solo che si sono allontanati in compagnia di una ragazza più grande, ma ne noi né i genitori di Nicolò sappiamo cosa significhi, per i nostri figli, quella persona".

L'appello social

Le famiglie di Marika e Nicolò stanno vivendo giorni di grande angoscia e preoccupazione e, nella speranza di riportare a casa il prima possibile i due ragazzi, hanno lanciato accorati appelli social. La mamma di Nicolò, Tiziana Tonetti, venerdì ha postato sulla sua pagina Facebook un messaggio per chiedere aiuto a tutti i suoi contatti. La donna, precisando che si tratta di una questione molto seria, ha spiegato che il figlio e la sua amica sono scomparsi in due momenti differenti, ma probabilmente si trovano insieme ad una venticinquenne.

La donna, prima di chiedere la massima condivisione e pregare chiunque sappia qualcosa di contattarla in privato (o di rivolgersi alle forze dell'ordine) ha anche fornito una descrizione dei due giovani. Il figlio, alto 1,85 e dalla corporatura longilinea, ha occhi verdi e corti capelli castani. Marika, invece, è alta 1,70 ed è più robusta; ha gli occhi verdi/nocciola, porta i capelli castani lunghi fino alle spalle e si caratterizza per la carnagione molto chiara.

.