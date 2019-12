La sindaca di Amelia (Terni), Laura Pernazza, è stata aggredita da un uomo nel suo ufficio. L'aggressore è stato rintracciato dai Carabinieri: si tratta di un trentacinquenne originario della provincia di Como, ma residente nella cittadina umbra. Per il sindaco molta paura e sette giorni di prognosi.

Paura ad Amelia, un uomo entra nell'ufficio della sindaca e la colpisce

L'aggressione nella mattinata di ieri nell'ufficio del Comune in provincia di Terni. L'uomo che ha aggredito la prima cittadina era in evidente stato di agitazione.

Da una prima ricostruzione proveniente dal racconto della donna stessa, il 35enne sarebbe entrato nel suo ufficio affermando di avere urgenza di parlare con il sindaco. Quando Laura Pernazza ha comunicato la sua qualifica, l'uomo le avrebbe risposto che voleva picchiarla.

La prima cittadina ha avvertito immediatamente la sua segretaria affinché chiamasse la Polizia Municipale, ma il 35enne le si sarebbe scagliato contro, colpendola all'orecchio sinistro con una manata. In seguito allo spiacevole episodio, la sindaca si è recata al pronto soccorso della struttura ospedaliera di Terni.

Dopo averla visitata, i medici fortunatamente hanno escluso qualsiasi complicanza. Nel frattempo, l'uomo aveva tentato la fuga, ma è stato bloccato appena fuori dal municipio. Il 35enne aveva con sé un coltello, ma non è stato possibile verificare con certezza che ne fosse in possesso anche al momento dell'aggressione e comunque non lo ha esibito davanti al sindaco.

Amelia, aggressore fermato e denunciato

Laura Pernazza (FI) ha dichiarato la sua intenzione di sporgere denuncia affinché vengano presi seri provvedimenti nei confronti dell'aggressore.

Sebbene non ci siano state gravi conseguenze, l'uomo avrebbe potuto costituire un pericolo sia per la prima cittadina che per chiunque si fosse trovato sul posto. Da una prima verifica, l'aggressore non risulta avere delle questioni in sospeso con l'amministrazione ed è seguito dai servizi sociali comunali. A suo carico ora ci sarebbe la denuncia d'ufficio dei Carabinieri per lesioni personali e porto abusivo di oggetti offensivi.

Molti messaggi di solidarietà sono arrivati a Laura Pernazza per lo spiacevole episodio.

Donatella Tesei, presidente della regione Umbria, ha espresso la sua vicinanza alla sindaca, ruolo che ha ricoperto in passato. "È necessario alimentare un dialogo costruttivo", ha affermato la Tesei, in merito al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Anche Marco Squarta, presidente dell'Assemblea Legistativa dell'Umbria, ha voluto esprimere la sua solidarietà condannando con fermezza ogni forma di violenza.