Fabio Frau, 55 anni, operaio originario di Quartu Sant’Elena, è morto - nella notte fra sabato e domenica - schiacciato dalla sua auto proprio sulla strada provinciale 15 che dal litorale di Quartu si collega a Maracalagonis. Inutili i soccorsi. Quando gli uomini del 118 sono arrivati sul luogo del fatto di cronaca, per l’operaio quartese non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere. Secondo un prima ricostruzione effettuata dagli uomini della polizia stradale, la vittima si sarebbe fermato sulla strada provinciale con la sua auto, una Lancia Musa.

Forse per un emergenza, forse per un malore. Secondo l'ipotesi più probabile, l’uomo si sarebbe dimenticato di inserire il freno a mano del mezzo e l’auto, con lo sportello del guidatore aperto, si sarebbe avviata in retromarcia, schiacciando l’uomo contro il guard rail. Una delle ipotesi al vaglio degli specialisti della polizia stradale, che dovranno ricostuire la dinamica della tragica morte dell’operaio originario di Quartu.

Il corpo notato dagli automobilisti

Era da poco passata l’una di notte tra sabato e domenica quando alcuni automobilisti, che percorrevano la strada statale 15, hanno notato il corpo dell’uomo imprigionato tra l’auto e il guard rail. Immediata la chiamata al 118 e ai vigli del fuoco.

In pochi minuti gli specialisti hanno raggiunto la statale ed il corpo senza vita di Fabio Faru è stato estratto dalle lamiere.Dopo tutti i rilievi di rito, il corpo senza vita dell’operaio è stato portato all’obitorio del cimitero di Quartu, intorno alle quattro del mattino. L’uomo non aveva segni evidenti di abrasioni o ferite. Per questo motivo gli inquirenti hanno immeditamente capito che la morte poteva essere stata provocata appunto da un violento schiacciamento. Anche perchè la sua auto, era dotata di cambio automatico. E probabilmente l'operaio avrebbe lasciato inserita la retromarcia e - inavvertitamente - mentre scendeva, avrebbe azionato l'accelleratore, facendo parire il motore del mezzo che tornando indietro l'avrebbe travolto e schiacciato congtro il guard rail.