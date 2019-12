Nex Cassel e Dium sono stati accoltellati a Padova nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre. A rivelarlo, suscitando stupore e preoccupazione tra i fan dell'Adriacosta - e più in generale tra gli appassionati di Rap italiano - sono stati proprio i due artisti veneti tramite alcune Instagram Stories diffuse in primis a poche ore dall'aggressione, e poi nel corso della giornata seguente.

Stando a quanto riportato da Padova Oggi e Corriere Veneto, i rapper avrebbero preferito non denunciare il fatto, ma le forze dell'ordine avrebbero comunque fatto partire una segnalazione d'ufficio nei confronti dell'aggressore che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere un nordafricano non ancora identificato.

Dium racconta l'aggressione pubblicando alcune Instagram Stories

Nel corso della notte del 29 novembre, il rapper ha spiegato via Instagram di essere stato accoltellato ad una gamba, aggiungendo che anche Nex Cassel - che si trovava accanto a Dium in un'automobile mentre registrava le Stories - era stato colpito ad un fianco al culmine della stessa aggressione.

Poco dopo Dium ha deciso di mostrarsi ai suoi follower mentre era in ospedale. Nonostante fosse in evidente difficoltà, l'artista veneto ha dimostrato di non aver perso il sorriso, rassicurando i fan relativamente alle sue condizioni, nonostante - stando a quanto da lui riferito - sarebbero stati necessari ben 50 punti di sutura per medicare la ferita alla sua gamba.

Dium mostra dal letto d'ospedale la sua vistosa fasciatura

Il giorno successivo all'assalto e al ferimento Dium ha fornito ulteriori precisazioni direttamente dal letto dell'ospedale in cui era stato ricoverato. Il rapper, che nelle immagini indossava ancora, per ovvi motivi, gli abiti che aveva al momento dell'aggressione, ha mostrato ai supporter la vistosa fasciatura presente sulla parte alta della sua gamba.

Poco dopo mezzogiorno, l'artista ha diffuso un'ulteriore storia su Instagram nella quale ha fatto vedere ai follower la ferita mentre veniva medicato, o meglio i 50 punti di sutura che gli sono stati applicati dai medici.

La dinamica della vicenda non è ancora chiara

Mistero, almeno per il momento, sull'esatta dinamica dei fatti che hanno portato all'aggressione. Stando alle prime informazioni diffuse da Fanpage nelle ore successive alla vicenda, i due rapper sarebbero stati accoltellati al culmine di un litigio che sarebbe scaturito da una vivace discussione tra due gruppi di persone.