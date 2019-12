Un brutto incidente si è verificato questa mattina 11 dicembre in via Casilina, presso la borgata Finocchio di Roma. Infatti, secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali un un anziano di 84 anni sia stato investito da un mezzo dell'Ama mentre stava attraversando tranquillamente le strisce pedonali. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 per lui non c'è stato purtroppo niente da fare, in quanto è morto dopo all'ospedale di Tor Vergata. Erano troppo gravi le ferite e le lesioni riportate dopo l'impatto.

Sotto choc l'autista del camion: per completezza di informazione dobbiamo precisare che l'uomo alla guida del mezzo pesante si è tempestivamente fermato e ha prestato i dovuti soccorsi. Al momento si sa che è indagato per omicidio stradale.

Indagini in corso

Non è ancora ben chiara la dinamica del sinistro: secondo quanto riferito da alcuni testimoni pare che il camion si fosse fermato prima delle strisce pedonali per consentire l'attraversamento di alcune persone, poi però sarebbe ripartito e a quel punto ci sarebbe stata la collisione con l'84enne.

Sul posto sono giunte tre pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno quindi proceduto ad effettuare i rilievi del caso e il guidatore del mezzo Ama è stato anch'egli portato in ospedale, dove è stato sottoposto ai relativi test tossicologici e proprio di questi adesso si attende l'esito. La testata giornalistica locale online Roma Today informa che dai primi accertamenti effettuati dagli inquirenti sembrerebbe che alla base della tragedia ci sia stata una svista fatale, in quanto il pedone avrebbe cominciato ad attraversare la strada dal lato opposto rispetto a quello da dove erano passate le persone che l'autista del mezzo aveva lasciato transitare sulla carreggiata.

Il Codacons: 'Roma è diventata una giunga stradale'

Carlo Rienzi, presidente del Cadacons, afferma che la Capitale è diventata una vera e propria "giungla stradale", un luogo in cui gli automobilisti rispettano sempre meno le regole imposte dalle autorità. Per Rienzi i controlli sarebbero scarsi, senza contare le numerose buche e strisce pedonali letteralmente invisibili all'occhio umano che si trovano su numerose arterie stradali di Roma. Solo nel 2018 in città si sono avuti 143 morti, di cui oltre un terzo sono pedoni.

Questo trend negativo sarebbe aumentato nel corso del 2019. Proprio negli scorsi giorni balzò agli onori della cronaca un altro increscioso episodio, ricordato dallo stesso presidente del Codacons. Un tassista infatti si rese protagonista di un'aggressione nei confronti di un proprio cliente: l'uomo fu preso a pugni dal professionista, il quale è stato immediatamente sospeso dal servizio.