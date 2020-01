Una tragica notizia giunge dalla Calabria, dove un uomo è stato travolto da un'autovettura mentre stava attraversando la strada. Al momento non è chiaro quello che è accaduto precisamente, ma purtroppo per il pedone non c'è stato nulla da fare, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118.

Sempre in Calabria nelle scorse ore si è verificato un altro grave incidente. Un camion infatti si è scontrato contro un'abitazione e i due occupanti del mezzo sono rimasti feriti in modo gravissimo.

Incidente mortale: perde la vita un pedone in provincia di Reggio Calabria

Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, nel tardo pomeriggio di questo 18 gennaio, ha perso tragicamente la vita in Calabria, precisamente sulla Statale 106, nei pressi della cittadina di Bova Marina (provincia di Reggio Calabria), dopo essere stato travolto da un'autovettura in transito. Al momento le informazioni sono ancora molto frammentarie. Pare che l'uomo abbia attraversato la strada statale 106, quando un'autovettura guidata da una donna, lo ha travolto facendolo sbalzare a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto.

La donna si è immediatamente fermata per prestare un primo soccorso e ha chiamato i sanitari del 118, i quali si sono recati tempestivamente sul luogo. Le ferite riportate nell'impatto sono risultate essere però letali.

La donna è rimasta sotto shock per l'accaduto ed è stato necessario l'intervento dei medici. Oltre al personale sanitario, sul luogo della tragedia, si sono recati gli agenti della polizia stradale che hanno bloccato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Pare che la zona dove si è verificato il sinistro sia poco illuminata e forse questa potrebbe essere stata una delle cause dell'incidente.

L'uomo era residente nella cittadina di Bova Marina, dove la notizia della tragedia si è diffusa rapidamente e sta lasciando attoniti tutti gli abitanti.

Calabria, grave incidente stradale con due feriti nel cosentino

Sempre in Calabria si è verificato un altro grave incidente stradale.

In provincia di Cosenza infatti, precisamente nel comune di San Demetrio Corone, un camion - forse a causa di una rottura all’impianto frenante, o per altri motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti - è piombato sulla parete di un’abitazione, sfondandola.

L'impatto con il muro dell'abitazione è stato violentissimo e purtroppo le due persone che si trovavano all'interno del veicolo, sono rimasti feriti in modo gravissimo.

Entrambi sono stati trasportati in codice rosso presso l'ospedale Annunziata di Cosenza. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.