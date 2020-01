Un misterioso caso di scomparsa sta riempiendo le pagine di Cronaca Nera del pavese. Lara A., travestita quarantenne di origine brasiliana, ha fatto perdere le sue tracce da più di un mese. Il 21 dicembre scorso la donna - escort di professione - ha lasciato l'appartamento che condivideva con il compagno, Roberto Caruso (suo coetaneo) per incontrare un cliente e non è più rientrata. L'uomo, che dice di amarla e di accertarla nonostante il suo lavoro, ha sporto denuncia solo diversi giorni dopo e ora è indagato per sequestro di persona.

Della misteriosa sparizione stasera se ne occuperà anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

La scomparsa di Lara

Lara, brasiliana irregolare sul territorio italiano (e dunque priva di documenti), è scomparsa da Pavia lo scorso 21 dicembre. Il fidanzato Roberto, cameriere incensurato con cui convive da circa 3 anni, però, ha atteso ben nove giorni prima di sporgere denuncia. Come ha spiegato il legale dell'uomo, l'avvocato Alessio Corna, a Fanpage, la scelta di non avvertire subito le forze dell'ordine è stata una valutazione personale.

Quindi ha precisato: "Era già capitato altre volte in passato. Inoltre, aveva dei precedenti per droga e non era molto affidabile".

Secondo quanto ricostruito, sabato 21 dicembre, Lara ha lasciato il suo appartamento di via Pieve, alla periferia di Pavia, per incontrare un cliente. Qualche ora più tardi, Roberto (che ignorava che la compagna avesse un appuntamento) l'ha chiamata. Lara ha risposto, ma la telefonata sarebbe stata molto breve.

Prima che cadesse la linea, il cameriere avrebbe sentito un litigio in corso con un'altra persona. L'uomo, avrebbe anche riprovato più volte a ricomporre il numero della fidanzata, ma senza più avere risposta. Il telefono della 40enne, infatti, da più di un mese risulta sempre spento.

Il compagno della scomparsa indagato per sequestro di persona

In seguito alla denuncia di scomparsa presentata dal quarantenne ai carabinieri, sono iniziate le ricerche e le indagini.

Lara sembra sparita nel nulla: nessuno, neppure i suoi familiari, sono più riusciti a mettersi in contatto con lei. Qualche giorno fa, però, è arrivato il colpo di scena. Roberto Caruso è stato raggiunto da un avviso di garanzia e attualmente, seppure in stato di libertà, risulta indagato per sequestro di persona.

Lunedì 27 gennaio, come spiegato anche dal 'Corriere della Sera', gli uomini del Racis di Parma (il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche) hanno fatto un sopralluogo nell'appartamento della coppia e hanno effettuato degli accertamenti tecnici. Durante l'indagine hanno raccolto alcune tracce ematiche (che presto saranno analizzate) e per questo l'autorità giudiziaria, al fine di consentire ulteriori rilievi, ha sottoposto l'abitazione a sequestro.

La scomparsa di Lara a 'Chi l'ha visto?'

Il legale di Caruso, fiducioso, ha commentato così l'iscrizione del suo cliente nel registro degli indagati: "Penso si tratti di un atto dovuto, indispensabile per consentire il prosieguo delle indagini". Poi, ha precisato che sarà necessario attendere, anche molto tempo, prima della chiusura dell'inchiesta: "Si dovrà anche chiarire a quali celle si sia agganciato il telefono di Lara dopo che è stato spento". Inoltre, ha sottolineato che si dovranno anche analizzare i messaggi e risalire all'identità del cliente con il quale l'escort brasiliana si trovava.

Intanto Roberto Caruso, nella speranza di poter riabbracciare al più presto Lara, ha deciso di rivolgersi anche alla trasmissione di Federica Sciarelli, "Chi l'ha visto?" (in onda tutti i mercoledì sulla terza rete Rai).