Marito e moglie, nel Regno Unito, partono per la luna di miele insieme alla madre della sposa. Durante la vacanza, l'uomo tradisce la consorte con la suocera e concepiscono anche un bambino. Dopo cinque anni, i due decidono di sposarsi e al matrimonio partecipa anche l'ex moglie che ha subito il tradimento.

Marito e moglie vanno in luna di miele con la suocera

Il signor Paul White e l'ormai ex moglie Lauren Walls sono i protagonisti di quest'incredibile vicenda accaduta circa 16 anni fa. Solo in questi ultimi giorni, però, la donna ha deciso di rendere pubblica la verità, parlandone al Daily Mail.

I due sposini, all'epoca dei fatti, sono partiti per la luna di miele insieme a Julie, madre della sposa, la quale aveva contribuito economicamente all'organizzazione delle nozze e anche della successiva vacanza nella contea di Devon.

Un viaggio di nozze con sorpresa

Paul e Julie non hanno destato alcun sospetto in Lauren durante la luna di miele. D'altronde, per la neo-sposa sarebbe stato quasi impossibile immaginare che il marito l'avrebbe tradita con sua madre. È stata la sorella della giovane a notare qualcosa di sospetto.

L'altra figlia di Julie, infatti, sbirciando il telefono della madre, ha notato uno strano scambio di messaggi con il marito della sorella. Dopo circa due mesi, l'uomo ha deciso di far emergere la verità: ha lasciato la moglie per vivere la sua storia con la suocera alla luce del sole, e in seguito entrambi hanno anche avuto un figlio.

"Non potevo crederci, mi era caduto il mondo addosso - ha rivelato Lauren al Daily Mirror - due delle persone che amavo di più, e di cui mi fidavo ciecamente, mi avevano tradito così.

Questa è una delle cose peggiori che una madre possa fare a una figlia".

Lauren ha presenziato alle nozze tra la madre e l'ex marito

La donna ha spiegato che effettivamente l'ex coniuge andava molto d'accordo con la mamma di lei. Ovviamente, però, considerava questo un normale rapporto di gentilezza e affetto tra genero e suocera. Lauren ha aggiunto che naturalmente è trascorso del tempo prima che potesse superare il trauma.

Quando la madre e Paul si sono sposati a cinque anni di distanza dal tradimento, lei ha anche accettato di partecipare alla cerimonia, chiarendo però che lo ha fatto "solo per il bene della famiglia".

Ad ogni modo, Lauren è riuscita a reagire e a rifarsi una vita: infatti adesso ha un nuovo compagno e ben quattro figli. Nelle battute conclusive dell'intervista al tabloid inglese ha evidenziato che, anche se questa storia ormai appartiene al passato, naturalmente non riuscirà mai a riconquistare la fiducia, e questo è il "lato peggiore di tutta la storia".