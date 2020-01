Tutto il mondo è ancora sotto choc a causa della scomparsa della leggenda dell'NBA Kobe Bryant, l'ex star dei Los Angeles Lakers che ha perso la vita domenica 26 gennaio insieme alla figlia Gianna in un tragico incidente sul suo elicottero privato. Il velivolo viaggiava con nove persone a bordo verso la Mamba Academy quando si è schiantato contro le colline di Calabasas, in California. L'elicottero dopo l'impatto con il terreno ha immediatamente preso fuoco e, nonostante la celerità dei soccorsi per spegnere le fiamme, tutto l'equipaggio è stato dichiarato deceduto.

Le cause sembrano essere le condizioni meteorologiche avverse di quella sfortunata mattina. Il pilota, infatti, avrebbe avuto serie difficoltà a causa della fitta nebbia che ha costretto persino gli elicotteri della polizia a non volare per precauzione. È stato reso pubblico l'ultimo audio fra il pilota e la torre di controllo, dove si evince che lo stesso pilota aveva modificato la rotta originaria proprio per evitare la nebbia. Questa decisione lo avrebbe portato a viaggiare troppo basso - come hanno raccontato anche alcuni testimoni oculari - rispetto ai rilievi circostanti.

Appena dopo che la torre di controllo ha comunicato al pilota che stava volando troppo basso, segue un lungo silenzio e poi la sparizione dal radar.

L'accordo fra Kobe e Vanessa Bryant: 'Mai volare insieme'

Kobe Bryant era sposato con Vanessa Laine da vent'anni e insieme hanno dato alle luce quattro bambine, l'ultima nata l'estate scorsa. Secondo una fonte vicina alla famiglia Bryant, marito e moglie avevano un patto segreto: i due non avrebbero mai viaggiato in elicottero insieme, in modo tale che se fosse accaduta qualche disgrazia le loro figlie non sarebbero mai rimaste da sole.

Vanessa Bryant sui social: 'Grazie per il sostegno, ne abbiamo bisogno'

Alcune ore fa Vanessa Bryant ha pubblicato sui social un lungo post dove racconta come lei e le sue figlie stanno passando questo terribile momento: "Vogliamo ringraziare i milioni di persone che ci stanno dimostrando sostegno e amore, io e le mie ragazze ne abbiamo tanto bisogno. Siamo totalmente distrutte dall'inaspettata perdita del mio adorato marito, padre dei nostri figli e della mia bellissima e dolce Gianna".

Vanessa scrive che sua figlia Gianna, anche lei promessa del Basket, era una ragazza premurosa e meravigliosa, oltre che una fantastica sorella. E aggiunge sulle altre persone rimaste coinvolte in questa tragedia: "Siamo distrutte anche per le loro famiglie, condividiamo il loro dolore. Non esistono parole adeguate a descrivere il dolore che proviamo adesso".

Vanessa Bryant: 'Creato un fondo per le altre famiglie coinvolte'

"L'unica cosa che mi conforta è sapere che Kobe e Gianna sapevano di essere amati. Siamo state davvero fortunate ad averli nella nostra vita, sono stati la nostra benedizione.

Se ne sono andati troppo presto e non so che cosa sarà delle nostre vite ora" ammette Vanessa, che così continua: "Però ci svegliamo ogni giorno e cerchiamo di andare avanti, perché Gigi e Kobe illumineranno la nostra strada. Vorrei solo poterli abbracciare, baciare. Vi chiediamo rispetto e privacy. La Mamba Sports Foundation ha creato il MambaOnThree, un fondo per aiutare le altre famiglie colpite da questa disgrazia. Grazie per le preghiere e per l'amore verso la nostra famiglia".