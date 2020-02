L’emergenza Coronavirus fa volare alle stelle i prezzi dell’Amuchina su Amazon: il prezzo del gel disinfettante per le mani ha visto rincari di oltre il 700 per cento. In questi ultimi giorni la corsa ai rifornimenti si era fatta sempre più forte ma dopo i continui casi emersi, il gel è diventato introvabile, in molti negozi e farmacie si era arrivati al tutto esaurito con scaffali desolatamente vuoti e non è mancato anche, purtroppo, chi ha deciso di guadagnarci oltre il lecito. Se il fenomeno è sembrato quasi inesistente nelle farmacie, su Amazon si è visto di tutto.

La denuncia viene anche da diversi esponenti politici

Anna Paola Concia, ex deputata del Partito Democratico, ha evidenziato che su Amazon gli igienizzanti, che negli altri paesi europei vengono venduti a prezzi consueti, in Italia sono arrivati a cifre incredibili. Per fare un esempio, su Amazon il gel nel flacone da 80 ml viene venduto a circa 25 euro mentre il suo prezzo solito è sui 4-5 euro. A volte i rincari sono spinti anche a sette volte il prezzo medio base. La Concia si chiede come mai avvenga questo quando, ad esempio, in Germania il prezzo resta in linea col mercato.

Anche la ex Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia ha evidenziato l'anomalia, sostenendo che mentre in farmacia si fatica a trovarlo su Amazon i prezzi sono schizzati alle stelle. La Madia parla di speculazione vergognosa e preannuncia una interrogazione parlamentare nei prossimi giorni.

La posizione dell'azienda produttrice

Sulla questione del "caro-prezzi dell'Amuchina" c'è anche l'intervento dell'azienda produttrice Angelini Pharma: la situazione di emergenza - spiega con una nota - con il diffondersi del virus non ha fatto altro che portare ad una richiesta enorme di Amuchina.

L'azienda sta cercando di soddisfare la richiesta aumentando la produzione. Angelini Pharma ricorda che il prezzo in tutte le distribuzioni è rimasto lo stesso e non ha avuto nessuna modifica, pertanto non si ritiene responsabile degli aumenti rilevati dai consumatori.

Amazon: facciamo costantemente controlli e sono rimosse offerte non in linea con le regole

Amazon a sua difesa è intervenuta sostenendo che i partner stabiliscono i prezzi dei prodotti nello store, il tutto viene tenuto sotto controllo e informa che vengono rimosse le offerte che non sono in linea con le regole.

Ora pare infatti che queste offerte siano state sospese su Amazon.

È polemica anche sulle mascherine, perché su Amazon sono state trovate offerte che prevedono la confezione da cinque pezzi in vendita a 189 euro. Uno scenario che ha fatto intervenire anche il Codacons, che ha annunciato la sua intenzione di presentare una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza contro le speculazioni.