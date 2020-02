Attimi di preoccupazione durante la seconda serata del Festival di Sanremo, andata in onda mercoledì 5 febbraio. Uno spettatore di 42 anni, infatti, sarebbe stato colto da un infarto mentre si trovava al Teatro Ariston.

L'uomo avrebbe accusato il malore intorno all'una di notte, ovvero quando ormai la puntata della manifestazione canora stava per volgere al termine. Stando a quanto riportato dalla testata Leggo, qualcuno tra i presenti si sarebbe accorto dello spettatore in difficoltà e avrebbe prontamente allertato il personale medico che, grazie al suo intervento tempestivo, pare sia stato decisivo per salvare la vita al 42enne.

Malore per uno spettatore durante il Festival di Sanremo

Lo spettatore della seconda serata del 70° Festival di Sanremo colto da malore, pare fosse seduto in galleria, quindi nella parte superiore della platea. Al termine dell'esibizione di Tiziano Ferro, e mentre il conduttore Amadeus stava annunciando la performance di Junior Cally, sarebbe stato colpito da un infarto.

Leggo è riuscito a raccogliere le dichiarazioni di un testimone che ha assistito a tutta la preoccupante vicenda. Questi ha affermato che, nel momento in cui ci si è resi conto che qualcuno stava male: "Abbiamo temuto il peggio".

Allertati i soccorsi: l'uomo è stato ricoverato in codice rosso

Data la gravità della situazione, in un primo momento sono intervenuti il personale sanitario presente nel teatro e lo staff dell'organizzazione, i quali hanno effettuato le prime manovre di soccorso al paziente senza diffondere il panico in platea. Difatti il Festival di Sanremo è andato avanti senza la diffusione di falsi allarmismi, e il pubblico da casa non si è accorto di nulla.

Nel frattempo, all'esterno del Teatro Ariston è giunta un'ambulanza: al 42enne è stato praticato un elettrocardiogramma sul posto, quindi è stato trasportato in ospedale.

L'uomo colpito da infarto è stato ricoverato in codice rosso e posto sotto stretta osservazione. Al momento, stando alle ultime informazioni, sembra che si trovi ancora nella struttura ospedaliera. Per fortuna, grazie all'intervento immediato dei sanitari che si trovavano in teatro e successivamente dell'ambulanza, è stato possibile evitare che il malore finisse in tragedia.

Infatti pare che le condizioni del paziente siano stabili, dunque non vi sarebbe stato alcun peggioramento, circostanza che fa ben sperare per una pronta guarigione.