Per permettere di eseguire alcuni lavori tecnici manutentivi e a causa di guasti improvvisi, la società Gori ha annunciato la temporanea mancanza d'erogazione idrica in alcuni comuni del napoletano. Il disservizio riguarderà le giornate di mercoledì 19 (per i centri abitati di Nola, Massa Lubrense, Torre Annunziata, Pompei e Torre del Greco) e giovedì 20 febbraio (per il comune di Pollena Trocchia) in determinate fasce orarie di seguito riportate.

I comuni dell'area nolana

Comune di Pollena Trocchia: a causa di lavori manutentivi, programmati già da tempo sulla condotta regionale della rete idrica, mancherà la fornitura d'acqua a partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 16:00 della giornata di giovedì 20 febbraio 2020 nelle seguenti strade comunali: viale Regina Elena, via Starzolla e relative traverse della zona.

Comune di Nola: interruzione idrica nella giornata di mercoledì 19 febbraio 2020 a partire dalle ore 16:00 e sino alle ore 21:00 a causa di interventi tecnici programmati per lavori di manutenzione e riparazione nelle seguenti strade cittadine: via Cimitero, via dei cipressi, via staveco e relative traverse.

I comuni dell'agro della costiera sorrentina

Comune di Massa Lubrense: interruzione dell'erogazione idrica per un guasto improvviso a partire dalle ore 14:00 e sino alle ore 18:00 di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, nelle seguenti strade comunali: via Casa Aprea, San Vito, San Nicola, viale Regina Margherita, via Chiappera ed in tutte le traverse e vicoli della zona.

Comune di Torre del Greco: a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica [VIDEO] della condotta regionale, è prevista l'interruzione idrica nella giornata di martedì 19 febbraio 2020 a partire dalle ore 00:00 e sino alle ore 17:00 nelle seguenti strade cittadine: viale Europa, via Pagliarone, via Gurgo, ponte della Gatta, Giacomo Leopardi, Jacopo Sannazzaro, via Alcide De Gasperi e relative traverse della zona, via santa Maria la Bruna, via Emilia, via del Santuario, Mortelle, Campanariello, Torretta Fiorillo, via nazionale (a partire da località Giacomo Leopardi e fino a via Prota).

Comune di Pompei: nella giornata di mercoledì 19 febbraio 2020 a partire dalle ore 12:30 e sino alle ore 16:30 è prevista la momentanea sospensione idrica nelle seguenti strade cittadine: via Nolana, località Tre Ponti, via Spinelli, Monsignor Gennaro Castaldi, via Parrelle di Boscoreale, Grotta Parrella, Parrella, Grotta e relative traverse della zona.

Comune di Torre Annunziata: prevista la mancanza d'acqua a partire dalle ore 12:00 e sino alle ore 17:00 di mercoledì 19 febbraio 2020 nelle seguenti strade comunali: via Epitaffio, Casa Cirillo, Vesuvio, Tagliamonte, Giovanni Avallone, Raffaele Pastore, Simonetti, piazza Caraviello.