Un nuovo caso di coronavirus è stato registrato a Reggio Calabria. In tutta la Regione Calabria negli ultimi giorni sono stati registrati 13 casi di contagio.

Coronavirus: il quarto paziente di Reggio Calabria non è in condizioni allarmanti

È stato registrato un nuovo caso di coronavirus, inizialmente sospetto ma ad oggi confermato, a Reggio Calabria. Il paziente risultato positivo al Covid-19, secondo quanto dichiarato da alcune fonti giornalistiche locali, è un uomo anziano, affetto da una patologia pregressa.

Il paziente è stato sottoposto agli esami virologici di rito, che vengono solitamente effettuati sui pazienti con sospetto contagio da Covid-19. Il risultato degli esami virologici è risultato positivo e la notizia è stata diffusa qualche ora fa. Il paziente attualmente non versa in condizioni critiche e non necessita di alcun supporto respiratorio. Proprio questa mattina, in seguito al risultato positivo del test effettuato sul paziente, sono stati sottoposti agli esami di rito anche alcuni familiari dell’uomo che, nonostante siano risultati negativi, sono entrati in regime precauzionale di quarantena domiciliare.

Coronavirus: la situazione in Calabria

Con questo ultimo caso registrato, in totale vi sono quattro casi di positività nella città di Reggio Calabria e 13 elementi contagiati nella Regione intera. A Reggio Calabria, nella giornata di ieri, sono stati confermati i risultati di due tamponi effettuati su due pazienti e risultati positivi. I due casi confermati si sono aggiunti al caso del professore di Agraria che, qualche giorno fa, era risultato positivo al Coronavirus.

Il professore della facoltà di Agraria, dopo esser stato per un periodo sotto osservazione presso il nosocomio reggino, è stato dimesso date le sue buone condizioni.

Nel frattempo aumenta in tutta la Regione il bilancio di presunti contagi da coronavirus: in Calabria sono stati effettuati in totale 228 tamponi negli ultimi giorni e di questi, 214 sono risultati negativi e 13 positivi. Oltre ai 4 casi registrati nella città di Reggio Calabria, sono stati confermati 5 casi a Cosenza, 2 a Catanzaro, 2 a Vibo Valentia e 1 caso a Crotone registrato proprio questa mattina.

Il bilancio, considerando il numero dei tamponi effettuati in Calabria, potrebbe aumentare e per la Regione potrebbe essere molto difficile affrontare una situazione simile, date le sue forti carenze a livello sanitario.