La Protezione Civile, in cooperazione con l'Istituto Superiore della Sanità, ha diramato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato ad oggi, sabato 28 marzo. Secondo i dati comunicati, il numero di positivi complessivi nel nostro Paese è salito a 92.472, con un incremento di 5.974 nelle ultime 24 ore. Il numero di morti sale di 889 unità e si attesta sul totale di 10.023 da inizio dell'epidemia. I nuovi guariti sono 1.434 per un totale complessivo di 12.384. Il totale dei contagiati attuale è di 70.065, sommando anche le vittime e i guariti si arriva a 92.472 dall'inizio dell'epidemia.

Aggiornamento bollettino del 28 marzo

Il nuovo bollettino della Protezione Civile sulla diffusione del Covid-19 in Italia ha fornito anche il dettaglio della situazione nelle singole regioni:

Lombardia: nella regione più colpita i contagi salgono di 2.117 unità e raggiungono il totale di 39.415;

Emilia Romagna: i nuovi positivi sono 791 per un totale che sale a 12.383;

Veneto: i casi nuovi nella regione sono 433 ed il totale cresce quindi a 7.930;

Piemonte: i malati raggiungono quota 7.671 per effetto dei 579 nuovi casi;

Marche: 177 nuovi casi e totale che aumenta a 3.373;

Toscana: i casi in Toscana aumentano di 367 unità ed il totale si porta a 3.817;

Liguria: 2.822 casi totali, ossia 126 in più rispetto al dato precedente;

Lazio: 210 nuovi casi nella regione e totale che cresce a 2.505;

Campania: sono 138 i nuovi positivi in questa regione ed il totale è ora di 1.592;

Provincia autonoma di Trento: 114 casi registrati oggi ed un totale pari a 1.505;

Puglia: salgono a 1.458 i casi totali per effetto dei 124 nuovi positivi confermati;

Friuli Venezia Giulia: 119 nuovi malati e totale complessivo che sale a 1.436;

Provincia autonoma di Bolzano: 106 nuovi casi e totale che aumenta a 1.109;

Sicilia: sull'isola i nuovi casi confermati sono 109 ed il totale cresce a 1.359;

Abruzzo: sono 116 i nuovi contagiati in Abruzzo, per un totale di 1.133;

Umbria: in questa regione sono 85 i nuovi casi ed il totale è ora di 969;

Valle d'Aosta: il totale cresce a 511 per effetto dei 59 nuovi casi;

Sardegna: il totale dei malati sull'isola raggiunge quota 624 ossia 94 in più di ieri;

Calabria: +61 nuovi casi per un totale locale che cresce a 555;

Basilicata: 31 nuovi positivi per un totale regionale che è ora pari a 182;

Molise: crescita di casi anche in Molise che, con il più 14 di oggi, raggiunge un totale di 123.

La situazione in Europa e nel resto del Mondo

I contagi da coronavirus interessano ben 199 fra Stati e territori globali.

I casi positivi registrati nel Mondo hanno superato il numero di 645.000 e i morti in totale sono circa 30.000. In 24 ore gli Stati Uniti hanno confermato quasi 20.000 nuovi casi per effetto dei quali gli Usa hanno sfondato quota 100.000 positivi, primo ed unico paese al Mondo (attualmente oltre 116 mila contagiati). L'Italia ha superato da qualche giorno la Cina e si trova in seconda posizione in questa triste classifica.

La Spagna fa segnare anche oggi circa 8.000 casi e 674 morti. In Germania i casi nuovi sono circa 5.300, mentre la Francia raggiunge i 2.000 morti con Covid-19. La crescita più importante di contagi in Europa si registra in Belgio, Portogallo e Olanda (oltre il 20% rispetto alla giornata di ieri). Per ora risulta contenuta la crescita in Africa, mentre appare in maggiore difficoltà il Sud America dove Brasile, Ecuador e Messico crescono a ritmi superiori al 10%.