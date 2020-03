Quella contro il Coronavirus si sta rivelando una battaglia estenuante. Per riuscire a sconfiggerlo è necessario continuare a seguire alla lettera le indicazioni che ci vengono fornite quotidianamente. Secondo quanto riferisce il quotidiano Corriere della Sera, come dicono gli esperti del comitato tecnico scientifico è necessario utilizzare prudenza anche nel momento in cui la quarantena sarà terminata e si potrà ricominciare a uscire di casa. In particolare, occorrerà continuare ad usare le mascherine nei luoghi pubblici e a rispettare le distanze di sicurezza tra persone di almeno un metro.

Tutti accorgimenti che potranno fare la differenza per riuscire a sconfiggere e debellare definitivamente questo virus che ormai da oltre un mese ha stravolto la vita di tutti.

Coronavirus: anche quando sarà finita l'emergenza, andranno rispettate alcune regole

Secondo le previsioni degli esperti del comitato tecnico scientifico, però, ci vorranno ancora diverse settimane per sconfiggere il coronavirus. Gli ultimi dati possono fare ben sperare, ma l'indice di contagio R0 non è ancora sotto l'1, e quindi c'è ancora tanta strada da fare prima di poter dire che il virus sta via via sparendo.

Per queste ragioni, il consiglio dei ministri che dovrebbe riunirsi tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, potrebbe optare per la proroga delle chiusure totali fino a Pasqua, per poi indicare i possibili e graduali cambiamenti nel caso in cui i contagi dovessero veramente diminuire con costanza. Quel che è certo è che prima di maggio nessuno di noi potrà fare una passeggiata all'aperto, né potrà andare al bar o al ristorante.

L'ipotesi del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: 'A fine aprile potrebbero aprire altre attività'

Stesso destino per i negozi di abbigliamento e per i centri estetici, che dovranno continuare a rimanere chiusi. Secondo le ipotesi mostrate ieri dal viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, il picco di diffusione del coronavirus potrebbe arrivare nel giro di sette-dieci giorni e da quel momento in poi, il numero dei contagiati dovrebbe calare.

Tuttavia, per raggiungere un R0 vicino a 0,7-0,8 ci vorranno ancora settimane e quindi si arriverà a fine aprile. Solo in quel momento, si potrà valutare quali attività far ripartire.

Coronavirus: prudenza anche quando i locali riapriranno

Anche quando l'emergenza sarà dichiarata conclusa e quando i locali riapriranno, dovranno comunque continuare a far rispettare alcune regole: prima su tutte la distanza tra i clienti di almeno un metro, sia per quanto riguarda i tavoli, sia per quanto concerne le aree comuni. Altro requisito fondamentale sarà l'impianto di areazione, che dovrà garantire purezza ambientale.