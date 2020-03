Anche la provincia di Brindisi ha i suoi casi di persone infette da Coronavirus. Lo ha comunicato ieri sera 7 marzo lo stesso sindaco del capoluogo di provincia adriatico Riccardo Rossi. Per la precisione i casi di positività registrati sono tre, di cui uno a Brindisi e due a San Pancrazio Salentino. Per ovvi motivi di privacy le generalità di tali soggetti non sono state rese note, ma si sa che le stesse erano già dai giorni precedenti in isolamento fiduciario presso il loro domicilio, dove rimarranno per tutto il periodo di quarantena.

Intanto salgono a 39 i casi di persone positive al Covid-19 all'interno del territorio regionale pugliese.

Ieri 7 marzo in Puglia eseguiti 92 tamponi

Secondo quanto riferisce il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nella giornata di ieri, 7 marzo 2020, sono stati eseguiti in tutti gli ospedali regionali 92 tamponi. Di questi 77 sono risultati negativi e 15 positivi. Oltre a tre casi del brindisino, se ne sono registrati di nuovi anche nella Bat, tre nella provincia di Lecce e ben 7 nel foggiano, dove sempre nella giornata di ieri è deceduto un anziano che aveva contratto il nuovo coronavirus.

Secondo il sindaco Rossi che il Covid-19 arrivasse anche nella città da lui presieduta era solo una questione di tempo. Il primo cittadino ha rassicurato tutti gli abitanti del capoluogo di provincia adriatico, invitandoli a seguire le regole imposte dal Ministero della Sanità e dalle autorità regionali. La persona infetta a Brindisi sarebbe una signora che sarebbe venuta in contatto con un'amica di Piacenza, affetta a sua volta dal virus di provenienza cinese.

A San Pancrazio Salentino invece i contagiati sarebbero una coppia di coniugi. Rossi ha poi ricordato di come all'esterno dell'ospedale Antonio Perrino sia stata allestita una apposita postazione per il triage. "Mi adopererò per prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari a salvaguardia della salute di tutti" - così termina il suo comunicato il sindaco Rossi.

Emergenza internazionale

Quella del coronavirus è ormai diventata una emergenza sanitaria di rilevanza internazionale.

Nel nostro Paese sono 233 i morti per il Covid-19, mentre aumenta sensibilmente anche il numero delle persone guarite, ovvero 589. In totale i malati sono 5.061. Secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile nella serata di ieri tutte e 20 le regioni italiane fanno registrare persone affette dal virus cinese. La Lombardia rimane ancora la regione più colpita con 3.420 casi. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti su quello che sta succedendo nel nostro Paese e nel resto del mondo a proposito dell'infezione da nuovo coronavirus. Dovunque l'apprensione è davvero molto alta.