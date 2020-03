Oggi in una diretta Facebook Attilio Fontana - il presidente della Regione Lombardia - ha fatto il punto della situazione in merito all'emergenza Coronavirus. Il presidente ha iniziato il suo discorso ringraziando tutti quelli che attualmente continuano a lavorare, soprattutto la croce rossa, gli infermieri, i medici e i volontari. 'Tutto quel mondo che ci sta dando una mano', insomma.

L'uomo non ha mancato di ringraziare anche tutti coloro che stanno donando: 'Ci sono anche tanti cittadini che non hanno la possibilità di fare versamenti milionari, ma che nelle loro possibilità donano qualcosa per cercare di superare questa emergenza.

Abbiamo avuto offerte da 5 euro a 10 milioni, credo sia bellissimo sottolinearlo'.

Fontana: 'Vedremo i primi cambiamenti da giovedì'

Sulla costruzione dell'ospedale da campo, Fontana ha comunicato di aver effettuato un'assemblea con il team Bertolaso per approfondire la questione: 'Continuo ad essere molto confidente nella possibilità di realizzarlo', ha spiegato il presidente della Lombardia.

Per quanto concerne i contagi ha invece dichiarato: 'La proiezione dei dati sostanzialmente non si discosta da quella di ieri, è in leggera crescita.

Il cambiamento di rotta ci sarà quando inizieranno a dimostrare la loro efficacia le misure che sono state approvate. Dovrebbero iniziare a sentirsi i cambiamenti da giovedì, lasciamo passare una settimana e un giorno o due da quando c'è stata l'ultima stretta. Anche perché aldilà del provvedimento c'è stata una percezione finalmente diversa. Mi sembra che i comportamenti da parte dei cittadini siano cambiati, ma non sufficientemente.

La cosa che mi lascia perplesso è che per qualche giorno si rispettano rigorosamente le norme, poi dopo un po diventa tutto più lasco e ci si lascia andare'.

Fontana ha dunque ribadito la necessità di restare nelle proprie case e di seguire alla lettera le disposizioni del Governo, senza tentare di fare i 'furbetti': 'La passeggiatina non si può fare. Non si può mollare l'attenzione e ritornare alla vita normale.

Siamo nel pieno dell'emergenza, quindi dobbiamo essere sempre più rigorosi. Bisogna far capire ai cittadini che la responsabilità non va mantenuta ma va implementata. Non bisogna pensare di essere furbi uscendo con la scusa di far la spesa anche se non se ne ha bisogno. State a casa'.

Fontana: 'Concordo con Sala, a Milano serve più rigore'

Sul perché il Coronavirus appare più aggressivo in alcune aree rispetto ad altre Fontana ha infine commentato: 'Lo sviluppo del virus è alquanto anomalo. Questa virulenza incredibile in certe zone piuttosto che in altre non la so spiegare e credo che facciano fatica anche i tecnici a capirlo.

Credo sia corretto quello che dice il sindaco Sala, Milano ha bisogno di ancora più rigore. Tante persone in una zona abbastanza piccola potrebbero avere conseguenze gravi. Mi associo a lui'.