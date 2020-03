L'Europa intera ormai sta facendo i conti con l'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, la malattia originatasi in Cina negli scorsi mesi che adesso sta preoccupando tutto il mondo. In queste settimane molti governi nazionali hanno preso delle misure atte a contrastare l'avanzata del Covid-19: diverse nazioni stanno seguendo proprio l'esempio dell'Italia. Come è noto nel nostro Paese, quando si è capito che la situazione stava diventando seria, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si è provveduto a chiudere letteralmente tutta la nazione, che è diventata una immensa "zona rossa".

Sono state introdotte anche grosse limitazioni alla libertà personale, come ad esempio quella di fare sport all'aria aperta e quindi di uscire solo se strettamente necessario, come per fare la spesa, andare dal medico o in farmacia. Le regole valgono per tutti, anche per i bambini. Eppure in altre parti del "Vecchio Continente", tranne che in Spagna dove si stanno seguendo regole simili all'Italia forse perché sono i due Paesi più colpiti, si è optato per delle regole leggermente diverse. Quasi dappertutto sono state chiuse le attività non essenziali e gli spostamenti sono limitati solo allo stretto necessario, ma ai più piccoli si permette comunque di uscire e stare all'aria aperta, anche insieme ai propri famigliari residenti sotto lo stesso tetto.

In Germania si può andare anche al parco da soli

Secondo quanto riporta la testata giornalistica online 'Europa Today', pare che in nazioni come ad esempio la Germania sia permesso recarsi al parco. Lo si può fare sia da soli che in compagnia di un'altra persona oppure anche insieme ai propri famigliari. Questi ultimi però devono necessariamente risiedere sotto lo stesso tetto. In Belgio addirittura l'attività fisica all'aria aperta viene raccomandata, purché sia fatta da soli e mantenendo la distanza tra le altre persone.

Anche qui sono consentite passeggiate alle famiglie che vivono insieme. In Francia c'è una situazione simile all'Italia: il Governo di Emmanuel Macron ha messo a disposizione dei cittadini una apposita autocertificazione con la quale non solo si autorizzano gli spostamenti necessari, ma anche passeggiate brevi della durata di un'ora, sia in compagnia di un'altra persona che da soli. Su tutto il territorio nazionale francese ci si può allontanare da casa per circa un chilometro.

In Olanda ai più piccoli è addirittura permesso giocare in gruppo e, secondo le autorità dei Paesi Bassi, solo i grandi assembramenti devono essere evitati.

Lo studio: 'Passeggiare fa bene alla salute mentale'

Jenny Harries, un'esperta al servizio del Governo inglese presieduto da Boris Johnson, sostiene che fare anche delle passeggiate brevi faccia bene alla salute mentale, soprattutto nei bambini. "Bisogna mantenere un equilibrio tra salute fisica e mentale, in quello che per tutti sarà un periodo stressante" - queste sono le parole della Harries rilasciate ai media internazionali. Secondo la donna se si vive sotto lo stesso tetto famigliare, bambini e adulti sono esposti allo stesso modo al virus.

Insomma nel Regno Unito si può uscire rispettando sempre il distanziamento sociale. Se si porta con sé anche un amichetto del proprio figliolo, si deve stare bene attenti che tra i due ci sia sempre la distanza di sicurezza di un metro prevista dalle autorità sanitarie internazionali. Secondo quanto riporta 'Il Fatto Quotidiano' la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia almeno mezz'ora di attività fisica al giorno per gli adulti e un'ora per i bambini. Eventuali passeggiate e giri in bicicletta devono svolgersi in totale sicurezza, cioè rispettando le distanze tra le persone. Nelle scorse ore anche la Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, ha sostenuto che si deve trovare un modo per poter fare uscire i bambini.