Peggiora ancora il bilancio in Italia a causa del Coronavirus. A fornire quello aggiornato a mercoledì 4 marzo è Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la consueta conferenza stampa. Il numero dei contagiati aumenta ancora e arriva a quota 2.706 persone. In forte aumento il numero dei morti, che sono saliti a 107 (28 in più di ieri). Ci sono però anche buone notizie: i guariti da inizio emergenza sono infatti 276.

In Lombardia i contagiati sono più di 1000

Borrelli ha poi fornito maggiori dettagli sulle condizioni dei contagiati.

Delle oltre 2.700 persone risultate positive, poco meno della metà (1065) sono in isolamento nei propri domicili in quanto senza sintomi o con una sintomatologia molto leggera. Le persone che invece hanno sintomi di media gravità e che per questo necessitano ricovero ospedaliero sono 1346. Infine, le persone in condizioni più gravi (in terapia intensiva) sono 295. L'aumento dei contagi (+443 persone) rimane pressoché invariato rispetto alla giornata precedente, quando i contagi erano circa 400 in più del giorno precedente.

Stabile anche l'aumento dei morti:ieri si sono registrate 28 vittime in più dell'altro ieri, mentre la scorsa giornata l'incremento dei morti era di +27. In forte aumento invece le guarigioni: nella giornata di martedì le persone guarite erano solo 11, mentre nella giornata successiva l'incremento delle guarigioni è di ben 116 unità in più. Le persone che nelle ultime 24 ore sono entrate in terapia intensiva sono oggi 295: +66.

La mortalità nel nostro Paese è del 3,4% mentre il tasso di guarigioni è del 8,4%

Per quanto riguarda le percentuali, il tasso di mortalità del virus in Italia è del 3,4% delle persone che lo contraggono. Il tasso delle guarigioni è invece dell'8,4%. Per quanto riguarda i dati delle singole regioni, la Lombardia è quella più colpita: i contagiati sono 1497. In Emilia-Romagna il numero delle persone positive è di 516.

Per quanto riguarda le altre regioni, dato alto per Veneto (a quota 345 contagi), Piemonte (82 persone positive) e Marche (che contano ben 80 contagi). In Toscana i contagiati sono 37, 10 in più del Lazio fermo a quota 27. In Campania le persone risultate positive sono 31. In Friuli Venezia Giulia si contano ben 18 persone positive, due in più rispetto alla Sicilia (che ne conta 16). A quota 7 contagi l'Abruzzo e la Puglia. In Umbria le persone affette dal virus sono 9, in Trentino 5, in Molise 3. Due i positivi in Sardegna. Infine a quota un contagio la Calabria, la Basilicata e la provincia di Bolzano.

Ancora nessun caso registrato in Valle D'Aosta. Per quanto riguarda i defunti, anche in questo caso è la Lombardia il territorio più colpito con 73 morti. Segue l'Emilia-Romagna a 22, il Veneto a quota 6, le Marche a quota 4 e la Puglia e e la Liguria con un morto.