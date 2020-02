Anche nel nostro Paese, nelle ultime 24 ore, si sono registrati i primi casi accertati di Coronavirus, la pericolosa malattia simile ad una polmonite che da oltre un mese sta interessando la Cina e diverse nazioni del mondo. Al momento sono più di trenta i Paesi che stanno facendo i conti con questa epidemia. In Europa, al momento, è proprio l'Italia che conta il numero più alto di contagiati e ci sono anche le prime due vittime. Si tratta del 78enne veneto Adriano Trevisan e di una signora anch'essa ultrasettantenne residente a Casalpusterlengo.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha confermato che in Veneto sono stati accertati ben sette altri casi di coronavirus, portando il numero totale a 12. Va peggio in Lombardia, dove le persone infette sarebbero 39. In entrambe le regioni ci sono paesini isolati e la gente si è chiusa in casa per precauzione.

Focolaio forse nel padovano

Le autorità sanitarie stanno facendo di tutto per poter individuare il punto da cui nel nostro Paese è partita l'epidemia. Le prime indiscrezioni riferiscono che tutto abbia avuto inizio, forse, in un'attività commerciale gestita da cinesi che si trova in provincia di Padova, precisamente a Vo' Euganeo.

Per stabilire ciò sono a lavoro gli esperti, che stanno eseguendo i dovuti controlli sul negozio in questione. L'ipotesi è quella che qualche gestore del locale abbia avuto contatti con propri connazionali infetti dal virus nCoV 2019. Alcune delle persone frequentate dai cinesi, secondo il sindaco di Vo' Euganeo, Giuliano Martini, frequentavano spesso un bar della zona, il quale era tra l'altro punto di ritrovo dei due primi contagiati.

Altre otto persone sono state portate in via precauzionale in ospedale per verificare il loro stato di Salute.

Chiuse scuole e università in tutto il Veneto

Zaia nelle scorse ore ha dato ordine di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluse le altre università, a meno fino a quando la situazione non si normalizzerà. Resta ancora da individuare il "paziente zero", ovvero colui che ha infettato le altre persone.

Dobbiamo precisare, questo per dovere di cronaca, che l'Esecutivo presieduto da Giuseppe Conte sta mettendo in campo misure straordinarie per contenere il virus. Lo stesso Premier ha riferito che la situazione è sotto controllo e ha tranquillizzato tutti gli italiani. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno ulteriori informazioni sulle condizioni dei contagiati e sull'evoluzione dell'epidemia nel nostro Paese. In tutto il mondo, ma soprattutto in Cina, si contano oltre 2000 morti. E la psicosi da coronavirus si diffonde a macchia d'olio in tutto il globo.