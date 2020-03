Una tragedia nella tragedia. Un uomo, martedì scorso 3 marzo, ha raggiunto in ospedale la figlia ricoverata in rianimazione in seguito al gravissimo incidente della Fratta, ma non ha retto al dolore e all'ansia. Ha avuto un malore ed è morto mentre aspettava di vederla. La donna aveva riportato ferite gravissime nello schianto avvenuto lunedì 2 marzo lungo la provinciale di Cortona, nel cuore della Val di Chiana, in provincia di Arezzo.

L'uomo era corso in ospedale dopo l'incidente della figlia

Poco dopo le 20:00 di lunedì, un pulmino con a bordo otto persone (sette disabili, accompagnati da un'operatrice quarantenne alla guida) si è schiantato contro un albero lungo la strada provinciale 28 della Fratta.

Il bilancio dell'incidente è stato gravissimo: tre passeggeri sono morti sul colpo, mentre altri cinque sono stati ricoverati in gravi condizioni. Tra di loro, c'era anche una donna ospite della Residenza per adulti inabili “Villa Mimose” a Ferretto di Cortona, trasportata d'urgenza al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e trasferita in rianimazione.

Appena informato dello schianto, il padre della disabile è corso al suo capezzale, con il cuore in allarme. L'uomo ha atteso di poterla vedere seduto su una panchina all'interno della struttura.

Preoccupatissimo e sotto choc, però, non ha retto al dolore ed ha avuto un malore ancora prima di riuscire a salire in reparto. Il personale medico sanitario presente in corsia ha subito tentato di rianimarlo, ma senza esito positivo. L'anziano è morto poco dopo, aggiungendo altro dolore ad una già tragica notizia di Cronaca Nera.

L'incidente dopo una giornata in allegria

Lunedì sera, mentre il pulmino stava rientrando a Villa Mimose (struttura specializzata, appartenente alla holding Reses, Residenze sociali e sanitarie) un violento acquazzone si stava abbattendo lungo la vecchia strada provinciale Cortona-Siena.

La comitiva di disabili era di rientro da Manciano Misericordia, comune in provincia di Arezzo noto per aver dato i natali a Roberto Benigni, dove aveva seguito un corso di ballo, una delle diverse attività ricreative organizzate dalla struttura per assicurare ai propri ospiti un po' di svago e di allegria. Poco prima, il bus aveva fatto tappa a Podere Modello, un'altra RSD in località Capanacce, sita tra Castiglion Fiorentino e Cortona.

Secondo quanto ricostruito, a pochi km da Villa Mimosa, l'accompagnatrice quarantenne alla guida, all'altezza di una curva particolarmente difficile, avrebbe perso il controllo del mezzo e, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un albero. Nell'incidente hanno perso la vita tre disabili intellettivi: Ivan Osmeri, 45 anni originario di Passignano sul Trasimeno (in provincia di Perugia), Selene Foschi, 43enne di Livorno e Luigi Romano, 45 anni, di Napoli. Due feriti, invece, sono stati trasferiti in codice rosso a Siena, mentre l'autista e altri due passeggeri sono stati accompagnati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo.

Ancora da accertare le cause dell'incidente

Il Pm di turno, Marco Dioni, in attesa della relazione ufficiale preparata dai carabinieri di Cortona e Camucia, ha aperto un fascicolo indagando per omicidio stradale plurimo la dipendente di Villa Mimose. Forse la donna correva troppo (su quel tratto di strada la velocità massima consentita è di 70 km orari), ma per il momento non ci sono certezze. Per questo, nei prossimi giorni, verrà analizzata la scatola nera del pulmino e, probabilmente, un esperto effettuerà una perizia per comprendere se vi sia stato un guasto meccanico o se il dramma è dipeso dalle condizioni di guida.

L'operatrice alla guida - che nei prossimi giorni verrà operata - deve ancora fornire la sua versione dei fatti alle forze dell'ordine. La donna, comunque, è già stata sottoposta ai test su alcool e droga. Gli esiti, almeno ufficialmente, non sono ancora pervenuti, ma tutto lascia pensare che siano negativi.