Brutto risveglio per la città di Pisa, che deve venire a conoscenza della triste scomparsa di un giovane ragazzo di appena trentotto anni, Tommaso Rovina. In un clima già di per sé assai teso e preoccupante per via del dilagarsi del coronavirus, quindi, queste notizie di Cronaca Nera non fanno che rendere il tutto ancora più difficile. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, il trentottenne è stato ritrovato senza vita sabato mattina in una camera di hotel in Austria, dove risiedeva per ragioni strettamente lavorative.

L'increscioso episodio si è consumato esattamente all'interno del Living Campus di Leoben, comune austriaco di quasi 25.000 abitanti. Un'improvvisa morte per la quale bisognerà trovare una risposta, tant'è che sono già state avviate le indagini da parte delle autorità giudiziarie locali per cercare di ricostruire la dinamica della vicenda.

Lacrime a Pisa: muore a soli 38 anni, si ipotizza un malore improvviso

Come già detto in precedenza, Tommaso Rovina si trovava in Austria per motivi di lavoro: era lì da diversi giorni ormai, per eseguire dei lavori da elettricista per la ditta per la quale lavorava da diverso tempo.

Il ritrovamento del suo cadavere sarebbe avvenuto per mano dei suoi colleghi, allarmatisi nel momento in cui non lo avevano più visto arrivare sul posto di lavoro. Nel momento in cui sono accorsi nella sua camera d'hotel, però, per Tommaso non c'è stato più nulla da fare in quanto è stato ritrovato già privo vita. Al momento le ipotesi più plausibili sul suo improvviso decesso sono quelle di un malore, ma ancora gli accertamenti sono da effettuare.

Intanto la magistratura austriaca ha aperto un'indagine disponendo l'esame autoptico sul corpo del trentottenne. Profondamente addolorati tutti i suoi famigliari e i suoi amici, colti ovviamente di sorpresa dalla traumatica notizia.

Tommaso era un combattente del 'Gioco del Ponte', tradizionale festa di Pisa

Tommaso Rovina era molto conosciuto a Pisa, soprattutto per essere stato un combattente del famoso "Gioco del Ponte", una festa storica che ogni anno, l'ultimo sabato di giugno, si svolge sul Ponte di Mezzo.

Una sorta di sfida che consiste nella spinta di un carrello lungo un binario appositamente montato, in uno scenario in stile cinquecentesco spagnolo. Inoltre, il trentottenne aveva sempre effettuato anche attività di sicurezza in alcuni locali di Pisa e di Livorno.

Il secondo lutto a Pisa nel giro di pochi giorni: era morto un altro combattente

A seguito della sua morte, la Magistratura di San Francesco di Pisa, ha parlato di una perdita molto dolorosa e improvvisa, concludendo il messaggio così: 'Ciao Tommy e scusaci se proprio oggi non troviamo niente di meglio da dirti se non un semplice ciao'.

Soltanto poche ore prima la comunità di San Francesco era stata scossa dalla perdita di Rodolfo Schillaci, un altro grande appassionato del Gioco del Ponte.