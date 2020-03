Nella giornata di ieri 11 marzo, Stefano Bianco, ex motociclista del motomondiale e della superbike, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella città di Leinì (Torino). Il ragazzo si sarebbe scontrato con un camion a causa di una precedenza non data da quest'ultimo. Sui social il ricordo del suo ex collega Andrea Iannone: "Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero".

L'incidente a causa di una mancata precedenza

Un grave lutto ha colpito il mondo del motociclismo italiano.

Stefano Bianco, ex campione di superbike e del motomondiale (classe 125), ha perso la vita in un incidente stradale nella giornata di ieri, mercoledì 11 marzo. Il ragazzo, 34 anni, si trovava a bordo della sua Honda CBR600 a Leinì, città della provincia di Torino. Stando alla prima ricostruzione fatta dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, l'incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Torino. Stefano Bianco si sarebbe scontrato contro un camion che da Mappano era diretto verso Leinì.

L'autocarro, svoltando sulla sinistra, non avrebbe dato la precedenza alla moto che stava arrivando dalla direzione opposta.

Nello scontro il ragazzo sarebbe finito, successivamente, sopra un auto, una Fiat Panda. L'impatto è stato violentissimo e il 34enne è deceduto sul colpo. Sul posto è accorsa l'ambulanza della Croce Verde e il 118 con l'elisoccorso, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il conducente del camion sarebbe stato sottoposto all'alcol test, ma il risultato sarebbe stato negativo.

Una carriera iniziata a 15 anni

Stefano Bianco era originario di Chivasso (Torino). La sua passione per le moto era nata già in tenera età con le minimoto. Nel 2000, a soli 15 anni e due giorni, divenne il motociclista più giovane a salire in sella a una 125 e a disputare una gara di motomondiale. Il tutto avvenne in Australia, sul circuito di Phillip Island (ai tempi gareggiava per il team Benetton Playlife e andò a sostituire l'infortunato Mirko Giansanti).

Riuscì a detenere quel record per ben due anni, successivamente passò a Jorge Lorenzo, che scese in pista proprio il giorno del suo quindicesimo compleanno.

La sua carriera, tra il 2002 e il 2008, proseguì sempre nella 125 con Aprilia e Gilera per poi debuttare, con quest'ultima, nella classe 250, sul circuito di Indianapolis e Phillip Island. Nel 2007 in Aprilia, nella classe 125, è stato anche compagno di Andrea Iannone, che ha deciso di ricordare il suo ex collega con una Storia su Instagram: "Ciao Stefano, poco fa ho ricevuto questa sconvolgente notizia, abbiamo condiviso il box nell'anno 2007, siamo stati compagni di squadra e rivali...

Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero. Ti abbraccio forte, sono sconvolto".