Per tanti appassionati Settimo Cielo è stata una serie televisiva cult. La notizia arrivata nelle scorse ore, purtroppo, è di quelle che non si vorrebbero mai leggere. A soli 21 anni, è morto l'attore Lorenzo Brino che ha avuto un ruolo nella serie essendo uno dei due figli più piccoli, fratelli gemelli, della famiglia Camden attorno alle cui vicende ruota la serie.

Brino è morto sul colpo in un incidente stradale a Yucaipa in California.

La dinamica dell'incidente: per le ricostruzioni Brino era da solo e si è schiantato contro un palo

Lorenzo Brino era in auto da solo. Erano circa le 3 del mattino quando era alla guida della sua autovettura Toyota Camry.

Dalle ricostruzioni effettuate sembra che Brino abbia perso il controllo del proprio automezzo e sia andato a schiantarsi contro un palo. Per i soccorritori c'è stato poco da fare e Lorenzo è stato dichiarato deceduto sul colpo. Ovviamente sono in corso indagini per chiarire al meglio la dinamica dell'incidente mortale da parte della polizia della Contea di San Bernardino.

Il ruolo nella fiction televisiva Settimo Cielo

Lorenzo Brino aveva recitato nel ruolo di Sam Camden. Con lui avevano inizialmente preso parte alla serie televisiva anche gli altri tre gemelli di famiglia: Zachary, Nikolas e la sorella Myrinda 'Mimi'.

Nella prima stagione dopo la nascita nella serie dei due gemellini, tutti e quattro i fratelli Brino hanno interpretato - alternandosi - i due gemellini Sam e David nella fase in cui nel telefilm erano neonati.

Poi dal 2001 a recitare nella parte di Sam e David, sesto e settimo figlio nel telefilm della coppia composta dal reverendo Erik Camden e dalla moglie Annie, rimasero solamente Lorenzo e Nikolas con l'uscita di scena degli altri due baby attori. Lorenzo ha interpretato Sam Camden. Brino ha recitato in ben 138 episodi della serie televisiva, questa è rimasta la sua unica esperienza da attore, visto che poi non ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo.

Il telefilm raccontava la vita della famiglia Camden. Il padre, interpretato dall'attore Stephen Collins era un reverendo. Il telefilm ha anche lanciato la carriera di Jessica Biel che interpretava Mary Camden. Nel cast erano presenti anche Catherine Hicks (era Annie Camden, la moglie del reverendo Erik), Barry Watson (era Matt Camden, il figlio maggiore della coppia), David Gallagher (era Simon), Beverley Mitchell (era Lucy Camden), Mackenzie Rosman (Ruthie Camden, a lungo la più piccola della famiglia, prima della nascita dei gemelli).

Il ricordo straziante della sorella gemella Mimi

La gemella Mimi ha pubblicato su Instagram un messaggio di cordoglio che si apre in questo modo: "Te ne sarai andato, ma è vero quando la gente dice andato ma mai dimenticato".

La sorella evidenzia come il fratello sia stato una benedizione. E scrive ancora che, ha vissuto con lui 21 anni selvaggi e che fa parte dei suoi ricordi più cari. Chiudendo con 'Riposa in pace, ti amo adesso e ti amerò per sempre'.