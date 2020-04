L'emergenza coronavirus negli Stati Uniti non accenna a placarsi e le notizie che giungono sono sempre più allarmanti, soprattutto a New York, la città più colpita degli States. Proprio per questo, due giganti del Cinema americano e non solo come Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese, tramite i loro profili social, hanno lanciato una nuova campagna benefica accompagnata dall'hashtag Allinchallenge, che in poco tempo ha scatenato gli utenti Twitter.

Allinchallenge: in palio la partecipazione al nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio

I due colossi del cinema, nella giornata di ieri venerdì 17 aprile, hanno letteralmente fatto impazzire il mondo del web quando, attraverso i loro profili social, hanno deciso di lanciare una sfida per sostenere l'emergenza Coronavirus. La Allinchallenge è una campagna benefica a favore delle famiglie bisognose, per garantire che abbiano accesso al cibo e alle cure mediche in questo momento così critico.

Tra tutti coloro che faranno una donazione, ci sarà un sorteggio, e il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice potrà partecipare al nuovo film di Martin Scorsese 'Killers of the flowers moon', che vedrà protagonista proprio Leonardo Di Caprio. Naturalmente, oltre alla possibilità di recitare come attore o attrice, il vincitore dell'iniziativa sarà invitato anche alla première del film. Di Caprio ha fatto inoltre sapere che l'intero importo sarà devoluto interamente ad associazioni americane che si occupano di garantire approvvigionamenti alle famiglie.

Anche Robert De Niro tra i promotori della campagna

Un altro talento del cinema mondiale come Robert De Niro è tra i promotori della campagna solidale. Nel videomessaggio pubblicato da Leonardo Di Caprio nella giornata di ieri, i due attori sono apparsi insieme, ognuno ovviamente nelle rispettive case, per lanciare la raccolta benefica. Anche Robert De Niro sarà tra i protagonisti del nuovo film di Scorsese, che si preannuncia quindi ricco di grandi interpretazioni.

Scorsese ha lavorato più volte con entrambi, ma non sono mai stati tutti e tre sullo stesso set. 'Killers of the flowers moon' sarà quindi la prima volta in cui si vedranno Leonardo Di Caprio e Robert De Niro insieme.

Matthew McConaughey accetta la sfida

Alla sfida ha risposto subito l'attore texano Matthew McConaughey, coinvolto direttamente e personalmente da Leonardo Di Caprio alla fine del suo video. McCounaughey, all'inizio del suo post, ha ringraziato subito Di Caprio per l'iniziativa ed ha aderito immediatamente alla raccolta fondi invitando a donare, a sua volta, in cambio di una partita di football dell'Università del Texas, dove ha studiato e dove ancora oggi tiene anche un corso di cinema.

La sfida lanciata da Matthew McConaughey ha coinvolto Jimmy Kimmel, conduttore televisivo, e l'altro amico e compagno di set in 'The Wolf of Wall Street', Jonah Hill.