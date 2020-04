Stefania Cavallo di Cerretto Langhe, si è spenta a 41 anni ieri mattina, 23 aprile, all'ospedale di Asti. La donna ha combattuto per due anni contro un tumore ed era molto conosciuta dalla comunità che adesso piange la perdita della giovane operaia.

Lutto per Cerretto Langhe: addio a Stefania Cavallo, giovane colpita da un tumore

Cerretto Langhe è in lutto per la morte di Stefania Cavallo. La donna aveva solo 41 anni e lavorava come operaia per un'azienda di Bossolasco. Era molto legata alla famiglia con cui viveva a Cerretto e amava molto i fiori e i gatti.

Chi la conosceva la descrive come una persona solare e sempre allegra, che aiutava gli animali e accudiva le piante con amore.

La difficoltà di questo momento storico che impone le restrizioni per far fronte all'emergenza sanitaria, rendono la perdita di Stefania Cavallo ancora più insopportabile. Non è possibile, infatti, svolgere il funerale in chiesa e poter salutare per l'ultima volta tutti insieme la giovane operaia a cui tutti volevano bene. Gli amici descrivono Stefania come una persona sempre gentile e molto discreta: non si tirava mai indietro nel prestare il suo aiuto al prossimo.

La 41enne era molto legata alla sua famiglia con cui trascorreva molto tempo e da cui ha ricevuto un appoggio enorme nel corso della malattia. Da quando le era stato diagnosticato il tumore due anni fa, Stefania aveva combattuto sempre con grinta e speranza, sostenuta dall'affetto dei numerosi amici e delle persone care che non la lasciavano mai sola. La triste notizia è arrivata ieri mattina, dal reparto di Oncologia della struttura ospedaliera di Asti, in cui la donna era ricoverata.

Su Facebook il fratello di Stefania scrive 'Sarai sempre con noi': tutta la comunità le voleva bene

La triste perdita di Stefania segna un momento devastante per il suo compagno Gabriele, i genitori Angelo e Caterina e tutta la compagnia degli amici.

Il fratello Simone ha scritto su Facebook un post di poche parole con cui ha salutato per l'ultima volta la sorella. "Sarai sempre noi, sei il mio angelo", scrive l'uomo accanto ad una foto che ritrae Stefania in un momento di gioia, quando ancora l'incubo era lontano.

Numerosi amici sono intervenuti a sostegno di Simone, per manifestare la propria vicinanza in un momento straziante come questo che ha lasciato tutti senza parole e con un grande vuoto.

La comunità, scossa dalla morte prematura di Stefania, si è stretta attorno al dolore della famiglia. L'ultimo saluto per la giovane operaia è stato fissato per questa mattina, al cimitero di Cerretto Langhe, in forma strettamente riservata così come da disposizioni ministeriali.