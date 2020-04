Boris Johnson, il premier britannico, è stato ricoverato in seguito al prolungamento dei sintomi da Coronavirus. Dieci giorni fa è risultato positivo al test sul Covid-19 ed è stato messo in quarantena presso la sua abitazione al numero 10 di Downing Street. La notizia è stata data in anteprima dalla BBC, alla quale hanno fatto eco il The Guardian e tutti i maggiori giornali inglesi.

Il premier britannico ricoverato per poter effettuare "ulteriori esami"

Ufficialmente, il premier è stato ricoverato in ospedale per procedere con esami clinici in quanto i sintomi continuano a perdurare.

In particolare, la tosse e la febbre sembrano non abbandonare il corpo di Boris Johnson. A prendere questa decisione è stato il medico personale del premier britannico. Il suo ufficio stampa ha dichiarato che il ricovero dovuto ad esami clinici per accertare lo stato di salute del premier è solo ed esclusivamente una misura precauzionale. La sua portavoce ha aggiunto che Boris Johnson ringrazia tutto il personale dell'Nhs che sta facendo un ottimo lavoro in questo momento di crisi globale. Ha aggiunto che è conscio del duro lavoro di tutti i medici ed infermieri impegnati nell'emergenza e ha sollecitato tutta la popolazione a seguire le direttive del governo.

Nello specifico ha sottolineato quanto sia importante rimanere a casa per salvaguardare la propria vita e quella degli altri, soprattutto di tutto il comparto medico che in questi giorni difficili stanno lavorando alacremente per superare questa emergenza.

Carrie Symonds, compagna di Boris Johnson, in remissione dal virus

Preoccupazioni hanno toccato anche la fidanzata del premier britannico. Carrie Symonds, 32 anni, compagna di Boris Johnson, è attualmente in dolce attesa: questo rende la situazione più delicata.

Tuttavia, la stessa donna al sesto mese di gravidanza, ha dichiarato ufficialmente di stare bene tramite un tweet postato sabato 4 aprile. La donna ha ammesso di esser risultata positiva al virus ma di sentirsi molto meglio rispetto ai giorni passati. Ha aggiunto di non aver alcun bisogno di controlli, di tampone o test in quanto non sente di aver più sintomi riconducibili al coronavirus.

La Regina Elisabetta II parla alla Nazione

Una giornata carica di emozioni quella del popolo britannico in quanto la notizia del ricovero del premier Boris Johnson arriva dopo il discorso fatto alla nazione dalla Regina Elisabetta II. La stessa, tramite un video di circa quattro minuti, ha esortato la nazione ad un comportamento maturo e responsabile. “We will succeed – and that success will belong to every one of us”, "Vinceremo e quel successo apparterrà ad ognuno di noi", ha affermato la Regina.