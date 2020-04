Una vicenda davvero particolare arriva da Malaga, in Spagna, dove una coppia originaria di San Pietro Vernotico, paese dell'hinterland della provincia di Brindisi, è rimasta bloccata a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Brindisi Report i due avrebbero perso entrambi il lavoro e adesso starebbero cercando di rientrare in tutti i modi in Italia. Purtroppo anche in Spagna tutti i trasporti sono bloccati ed è impossibile spostarsi da una città all'altra.

I due raccontano di aver provato a contattare la Farnesina a Roma, ma avrebbero ricevuto solo delle risposte automatiche sul cellulare e per questo hanno deciso di inviare una mail direttamente al Ministero per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale (Palazzo Farnese). Da qui gli è stato finalmente risposto che a fine marzo sono partiti due voli per l'Italia proprio da Malaga, ma gli stessi non si sono riempiti per cui adesso non ci sono più aerei diretti verso il "Bel Paese".

Cresce la preoccupazione

Secondo quanto dichiarato dagli interessati il Governo spagnolo per loro non prevede nessuna misura previdenziale. Questo mese c'è da pagare l'affitto e la coppia teme di non poter riuscire ad adempiere agli impegni presi con il proprietario dell'abitazione. Gli stessi hanno spiegato che non possono certo dire all'affittuario di saltare una rata oppure di pagare meno di quanto previsto.

In Spagna poi i sussidi per avere la disoccupazione in questo particolare periodo sono molto chiari: bisogna aver lavorato come minimo un anno. La coppia però si è trasferita nella città andalusa ad ottobre scorso, quindi pochi mesi prima che scoppiasse questa situazione. Nel frattempo la preoccupazione cresce sempre di più, come la voglia di poter tornare a casa dai propri cari.

Una nave partirà da Barcellona

Tutti gli altri voli per rimpatriare gli italiani residenti in Spagna partono da Madrid, ma i due, visti i divieti imposti dal Governo spagnolo, come già detto, non possono raggiungere la capitale iberica. Resta un'altra opzione: da Barcellona, a breve, partirà una nave per l'Italia, ma anche qui resta il dilemma su come raggiungere il capoluogo catalano. In auto non se ne parla, in quanto i due non possono permettersi di pagare l'affitto di un veicolo. "Potreste fare in modo di organizzare un volo che parte da Malaga diretto a Roma per quei poveri cristi bloccati?

Vogliamo solo rimpatriare sani e salvi" - questa è la richiesta che nella mail la coppia ha fatto al Governo italiano. La speranza adesso è che la stessa venga accolta da parte delle autorità competenti.