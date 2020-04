La Polizia di Stato di Pescara comunica di aver denunciato un ragazzo di 25 anni del posto per non aver osservato le misure restrittive imposte dall'Esecutivo per poter contenere la pandemia provocata dal nuovo Coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, il giovane è stato beccato dagli agenti nel giorno di Pasqua (domenica 12 aprile) mentre faceva jogging in solitaria su una spiaggia del capoluogo di provincia abruzzese. Non appena il soggetto ha visto gli agenti venirgli incontro si è messo a correre sulla battigia.

Uno dei poliziotti lo ha anche inseguito ma non è riuscito a bloccarlo. Credendo di sfuggire agli agenti il ragazzo poi si è nascosto in un vicino stabilimento balneare. In breve tempo in zona sono arrivati i rinforzi e pochi istanti dopo il 25enne è stato bloccato.

Sanzionato ha continuato a correre

A questo punto i poliziotti non hanno potuto far altro che identificare il giovane e comminargli una sanzione abbastanza salata. Qui però è accaduto l'incredibile: il 25enne, come se nulla fosse successo, ha continuato a correre e poi, dando di spalle ad un agente, si è abbassato i pantaloni.

A questo punto i militari non ci hanno visto e hanno inseguito il giovane, il quale, vedendosi braccato, ha pensato bene di nascondersi in un vicino stabilimento balneare. In zona sono arrivati i rinforzi e la Polizia pochi istanti dopo lo ha bloccato e portato in Questura. Uno degli agenti alla fine è caduto stremato a terra in quanto si è sentito poco bene. Alcuni residenti del posto hanno ripreso tutta la scena da un balcone e pubblicato il relativo video.

Lo stesso è diventato virale in breve tempo grazie anche alla circolazione sui social network.

Alcuni giorni addietro fu inseguito sulla spiaggia Mario Ferri detto 'Il falco'

Quello accaduto nel giorno di Pasqua a Pescara non è l'unico episodio del genere che si verifica nel comune capoluogo abruzzese. Alcuni giorni fa divenne virale la notizia di un runner che fu inseguito da un finanziere nei pressi del lido "Sole Luna": anche costui decise di non rispettare le misure restrittive anti Covid-19 e uscì per fare un corsa sulla spiaggia.

In seguito l'autore della bravata ha poi deciso di uscire allo scoperto tramite la trasmissione Mediaset "Le Iene". Si trattava di Mario Ferri detto "Il falco", persona nota ai più per le sue invasioni da campo negli stadi. Anche in quel caso la scena venne ripresa da alcuni residenti con un telefonino che postarono il frame in Rete. Secondo quanto dichiarato da Ferri gli agenti gli hanno comminato solo una multa di 400 euro: se entro pochi giorni pagherà la sanzione l'importo sarà leggermente ridotto.