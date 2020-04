In Veneto un ciclista è stato fermato e, di conseguenza, multato mentre pedalava lungo il percorso dell'autostrada A27. La motivazione del suo spostamento in autostrada agli agenti è stata, a suo modo, molto originale. 'Voglio tornare in Albania': sarebbero state queste le parole utilizzate dall'uomo per giustificarsi davanti agli agenti della pattuglia della Polizia Stradale che lo ha raggiunto.

Il traffico in quel momento era quasi inesistente, visti i divieti di circolazione per l'emergenza sanitaria in corso, ma i pochi autostraportatori e automobilisti che hanno incontrato il ciclista hanno subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine.

Il ciclista pedalava tranquillamente sulla A27 con l'obiettivo di raggiungere l'Albania

La scena che si sono ritrovati davanti gli agenti è stata di quelle abbastanza surreali, con il ciclista che rischiava di essere travolto dai mezzi in transito che, per sua fortuna, erano davvero pochi. Il protagonista della disavventura è un uomo di 33 anni, residente nella Marca, che agli agenti della Polstrada ha detto che stava pedalando con l'obiettivo di arrivare in Albania.

L'uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi per uno stato d'ansia.

I militari che lo hanno fermato, hanno trovato al suo polso anche il braccialetto dell'ospedale su cui era scritta la data di ricovero e il suo nome.

Il 33enne, in un sol colpo, ha commesso diverse infrazioni, oltre all'ingresso non consentito in autostrada. Era uscito di casa senza aver con sé la mascherina e i guanti, inoltre ha violato anche le norme che impediscono di uscire di casa per limitare la diffusione del contagio.

L'uomo, in sella alla sua bicicletta, ha imboccato il casello autostradale di Treviso Nord e ha superato in tutta tranquillità la barriera senza, ovviamente, ritirare il tagliando. Ha preso la direzione di Venezia nella speranza di arrivare al porto della città per poi, sempre nel suo viaggio impossibile, da lì trovare il modo di navigare verso l'Albania. Una pattuglia però lo ha raggiunto in pochi minuti dalla segnalazione, il ciclista si è quindi fermato sulla corsia di emergenza ed è stato subito affidato alle cure di medici e infermieri, visto che dal 118 era stata inviata anche un'ambulanza.

Doppia multa per l'uomo

I sanitari hanno trovato l'uomo in uno stato di grande sofferenza psicologica. Gli agenti hanno compiuto il proprio lavoro e hanno comminato una sanzione di 42 euro all'uomo per l'ingresso in bicicletta in autostrada. E poi una sanzione di 533,33 euro per il mancato rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vigente in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria.