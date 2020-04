Non si ferma la serie di ciclisti multati per violazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in ottica di limitazione del contagio da Covid-19. Le cronache riportano la notizia di nuovo un ciclista colto in flagranza di reato visto che aveva ben pensato di fare un giretto, in barba ai divieti, con la sua mountain bike sul Grappa. L'uomo è anche caduto accusando un trauma al bacino. Al termine di tutto questo ovviamente è arrivata anche la sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni governative.

Il cicloamatore vicentino era partito per una escursione sul Grappa

L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 14 aprile lungo una strada sterrata che dalla zona di San Liberale porta fino al Castagner de la Madoneta. L'uomo, un 42enne di Mussolente ha pensato di andare a farsi un giretto evidentemente non sopportando più la permanenza tra le mura domestiche. Ma il giro è finito malissimo per l'uomo che non aveva sicuramente messo in conto un episodio di questo genere visto che è caduto rovinosamente e si è riscontrato un trauma al bacino.

Mentre faceva il suo percorso sul Grappa, intorno alle 9.30 è avvenuto l'incidente e la centrale operativa del 118 di Treviso ha allertato il soccorso alpino operativo sulla Pedemontana del Grappa. I soccorritori sono arrivati presto sul luogo dell'incidente e hanno trovato che l'uomo, probabilmente a causa di un dosso più ripido di altri, nel suo percorso aveva perso il controllo della sua mountain bike.

L'uomo era terminato a terra e, oltre a varie escoriazioni e lesioni, riportava un possibile trauma al bacino. All'uomo sono state prestate le prime cure sul posto da parte del personale medico del Suem di Crespano del Grappa. Sul luogo poi è giunta anche una seconda squadra di soccorritori nel caso ci fosse stato bisogno di supporto alle operazioni che ha provveduto al recupero della bicicletta che poi sarà fatta riavere al proprietario.

L'uomo dopo i primi soccorsi, vista la gravità della situazione, è stato trasferito all'ospedale di Castelfranco Veneto. L'incidente aveva anche comportato l'invio dell'elicottero di emergenza da Treviso. Il velivolo era già decollato ma, visto che non si presentava la necessità, è stato ben presto fatto rientrare. Ovviamente la giornata di avventura dell'uomo è terminata con la sanzione per avere violato le norme in vigore anti Covid-19.

Ennesimo caso di questi giorni di un ciclista al centro delle cronache

Purtroppo non è il primo caso di avventura che termina molto male per un ciclista in questi giorni.

Se questo biker aveva pensato ad un avventura in solitaria in quota, nei giorni scorsi sono stati tanti altri gli episodi saliti agli onori delle cronache. È di pochi giorni fa anche la notizia di un ciclista uscito di casa di notte nella zona di Vicenza e poi caduto e multato in ospedale. E a Firenze e a Napoli due ciclisti sono stati sanzionati e come motivazione hanno addotto che a casa non sopportavano più le mogli.