Lutto nel mondo del web: all'età di 40 anni è morto Steve Cash. A rivelarlo sua moglie Celia Da Costa Nash nel suo profilo Instagram. Cash era una star di Youtube, merito del suo canale 'Talking Kitty Cat'. Lanciato nel 2007, in 13 anni sul noto social network ha raggiunto 770 milioni di visualizzazioni con un seguito di 2 milioni e mezzo di followers. L'uomo aveva già rivelato in passato di soffrire di depressione e di disturbo di bipolarismo. Negli ultimi tempi aveva allentato la condivisione dei suo video tanto'è che il suo ultimo pubblicato risale al 30 dicembre 2019.

Commovente il messaggio di suo moglie: "È così difficile. Non so nemmeno cosa dire, o per questo, cosa fare.Ho appena perso il mio migliore amico, la mia spalla, il mio amante, il mio mentore, il mio tutto assoluto, questa mattina". Il 40enne è morto il 16 aprile e, come sottolineato da Celia Da Costa, 'ha finito di soffrire". Evidente quindi come i disturbi della depressione e del bipolarismo si siano acuiti nel tempo fino a portare Cash a suicidarsi.

Come scrive TMZ (prima fonte ad aver riportato la notizia del decesso di Steve Cash), il 40enne sarebbe morto per una ferita d'arma da fuoco auto inflitta presso la sua casa a Nampa, nello stato di Idaho.

Nel 2007 aveva lanciato il suo canale Youtube 'Talking Kitty Cat'

Steve Cash può sembrare sconosciuto a molti ma per gli amanti del social network Youtube rappresenta una vera e propria star, soprattutto negli Stati Uniti. Uno dei primi utenti a valorizzare al massimo la piattaforma digitale Youtube, nel 2007 aveva creato il canale 'Talking Kitty Cat', dove i protagonisti erano i gatti. In ogni episodio parlava con loro ed immaginava un eventuale dialogo in cui gli animali rispondevano.

Fra i video di maggior successo troviamo 'Bad!Bad!Bad!', che ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni. Altri di successo sono stati 'Worst Date Ever' (15 milioni di visualizzazioni), 'Random Kitten' e 'Meet The New Kitten', entrambi 14 milioni di click. Il suo canale conta ben 164 video caricati, l'ultimo a fine dicembre 2019 dal titolo 'Silvester Goes to Court'. Solo quest'ultimo ha raggiunto 3,2 milioni di visualizzazioni.

Non sono mancati i messaggi di vicinanza dei suoi fan.

Il messaggio di cordoglio da parte dei suoi fan

Sul suo ultimo video caricato sul canale infatti fra le dichiarazioni più toccanti troviamo: "la cosa triste è che questa è l'ultimo video che vedremo mai con lui, mi ha reso così felice e ora se n'è andato. mi mancherà molto, riposa in pace". Un altro utente ha dedicato un ulteriore pensiero toccante a Steve Cash: "L'ultima volta ci ha detto Ci vediamo presto ragazzi, invece non vedrà mai più i suoi fan, grazie per tutti i video super creativi che ci ha mostrato".