Lutto nel mondo del Ciclismo francese. Eva, la figlia dell'ex campione di ciclismo su strada Charly Mottet, ha perso la vita a 25 anni. Il decesso è avvenuto nella giornata del 29 aprile, ma la notizia è stata divulgata solamente ieri, venerdì 1° maggio, dal sito Le Dérailleur. La ragazza alle spalle ha avuto una carriera ciclista, anche se abbastanza breve, a causa dei diversi infortuni incontrati nel suo cammino. Attualmente lavorava nel mondo del benessere, soprattutto nel campo delle tecniche di massaggio.

Eva Mottet ha perso la vita a soli 25 anni

Eva Mottet è deceduta nella giornata di mercoledì 29 aprile all'età di 25 anni. Al momento le cause del decesso sono ignote. La notizia della sua dipartita è stata resa pubblica solamente nella giornata di ieri, venerdì 1° maggio, dal blog francese Le Dérailleur tramite un post sulla loro pagina Facebook. La Mottet, infatti, collaborava con il sito, soprattutto per quanto riguardava le notizie in merito al mondo del ciclismo femminile.

Molto conosciuta nel dipartimento francese dell'Alta Savoia, la ragazza ha iniziato la sua carriera nel mondo dello sport praticando l'atletica leggera, ma a causa di un infortunio, all'età di 18 anni, aveva deciso di seguire le orme di suo padre, Charly Mottet, dedicandosi al mondo del ciclismo su strada.

Sin dall'inizio della sua carriera si è sempre mostrata tra i migliori juniores per quanto riguardava le categorie internazionali. Nei campionati europei di ciclismo su strada, che si sono svolti a Goes (nei Paesi Bassi) nel 2012 si classificò quarta. Sempre nello stesso anno, durante l'UCI Road World Championships, nella corsa a cronometro individuale, si classificò sesta.

Dallo stop alla carriera per gli infortuni, all'ingresso nel campo del benessere

Nonostante un inizio in ascesa, la carriera di Eva prese una strada differente già due anni dopo, a causa degli infortuni subiti. Dopo aver conseguito un master in scienza dello sport, ha intrapreso una carriera professionale nel settore del benessere, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di massaggio.

Il padre della ragazza Charly Mottet, ex ciclista su strada e pistard viene ricordato qui in Italia soprattutto per la sua vittoria al Giro di Lombardia del 1984.

Durante i campionati del mondo di ciclismo su strada del 1986 vinse la medaglia d'argento.

Dopo essersi ritirato dalle gare, si è occupato della loro organizzazione. È stato, per 14 anni, vicedirettore della Critérium du Dauphiné, corsa a tappe maschile di ciclismo su strada. Si è anche occupato della selezione per la squadra nazionale francese, per i campionati del mondo di ciclismo su strada del 1997 e del 1998.