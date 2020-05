Il cantante originario di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, diventa protagonista anche di un ironico videogame, in seguito alle sue dichiarazioni riguardo all'estinzione dei dinosauri. Il cantante salentino, in una recente intervista televisiva, ha sostenuto che i rettili preistorici siano scomparsi grazie all'opera dell'uomo. Le sue parole hanno provocato l'ironia del web e anche dei social network, dove sono apparsi anche numerosi meme e post curiosi sull'argomento. L'azienda Shuttle Studio ha pensato di creare un videogame in cui l'artista deve difendersi dai dinosauri grazie ai suoi acuti mentre canta.

Il gioco si chiama Al Bano VS Dinos

Il nome del gioco, che ha come protagonista il cantante pugliese, è Al Bano VS Dinos. La musica è al centro del mondo giurassico rappresentato e l'artista di Cellino San Marco è vestito come un personaggio dei Flinstones, la celebre saga di cartoni animati ambientata in epoca preistorica.

Il funzionamento del videogame è piuttosto semplice: è sufficiente, infatti, condurre il personaggio a destra o sinistra al fine di evitare i dinosauri, i quali verranno storditi e sconfitti tramite le note musicali del cantante. Tra i brani c'è anche Felicità, una delle canzoni più famose dell'artista pugliese. Il personaggio indossa anche il solito cappello di Panama di colore bianco, un oggetto molto caro ad Al Bano Carrisi.

Il giocatore ha a disposizione tre vite per poter uccidere i dinosauri, dopodiché si 'muore' ed il gioco deve ricominciare da capo. Il videogioco è disponibile in maniera completamente gratuita e può essere scaricato sia su Tablet sia su PC.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Un videogioco è stato dedicato anche al governatore della Campania, Vincenzo De Luca

Al Bano Carrisi non è l'unico personaggio pubblico diventato protagonista di un videogioco negli ultimi mesi. Recentemente la stessa sorte è toccata anche a Vincenzo De Luca, governatore della Campania, divenuto noto in tutto il mondo per i suoi coloriti riferimenti alle persone indisciplinate che non rispettavano il lockdown imposto dalla pandemia provocata dal nuovo coronavirus.

Nel caso del governatore De Luca, il personaggio del gioco deve riuscire a sopravvivere raccogliendo quante più mascherine possibile. Anche tanti altri personaggi della politica italiana hanno avuto il loro personaggio in un videogame. La notizia del gioco di Al Bano VS Dinos è diventata immediatamente virale ed è stata ripresa da molte testate giornalistiche italiane, come ad esempio Leggo e Il Tempo. I creatori del gioco, che ha una grafica arcade stile anni '90, si augurano che l'iniziativa piaccia agli utenti.