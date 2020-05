Oggi il nostro Paese entra a pieno regime nella ''fase 2'', quella della convivenza con il coronavirus. Gli ultimi dati pubblicati dalla Protezione Civile fanno ben sperare: i contagi totali nel nostro paese sono 225.435 ma i nuovi infetti confermati oggi sono 451. I guariti ammontano a 127.326 e in una giornata si registrano 2.150 nuove dimissioni. I decessi invece sono 99 in più di ieri (prima volta sotto i 100 da molto tempo) e si aggiungono al totale delle vittime che ammonta ora a 32.007.

Aggiornamento bollettino coronavirus del 18 maggio

Quello che segue è il bollettino di oggi con gli ultimi dati delle regioni italiane:

Lombardia: la regione con più casi di Covid-19 ufficializza oggi 175 nuovi positivi al Covid-19 e il totale sale a 85.019;

Emilia Romagna: i 35 nuovi positivi al Coronavirus

Veneto: 9 nuovi infetti e 18.950 in totale;

Piemonte: per effetto dei 72 nuovi positivi il totale si assesta a 29.619;

Marche: il totale subisce una crescita di 11 casi e si porta a 6.678;

Liguria: si riscontrano 32 nuovi positivi al virus e il totale si porta a 9.191;

Campania: 11 nuovi casi in 24 ore e 4.695 in totale;

Toscana: 13 casi nuovi e 9.961 in totale;

Sicilia: sull'isola i 7 nuovi infetti fanno salire il totale a 3.395;

Lazio: 39 nuovi malati per un totale di 7.485;

Friuli Venezia Giulia: 7 contagiati confermati oggi che portano a 3.198 il totale;

Abruzzo: rispetto a ieri i nuovi casi sono 7 e il totale si porta a 3.193;

Puglia: per effetto dei 7 nuovi positivi il totale sale a 4.386;

Umbria: nessun caso nuovo, il totale resta 1.424;

Bolzano: un solo caso e il totale si porta a 2.582 nella provincia autonoma;

Trento: in 24 ore si riscontrano 13 nuovi positivi e il totale sale a 4.351;

Calabria: zero positivi oggi, 1.151 il totale da inizio epidemia;

Sardegna: il totale resta 1.353 non essendoci nessun nuovo caso di coronavirus;

Valle D'Aosta: oggi si registra un nuovo casi e il totale sale a 1.173;

Molise: 11 nuovi positivi e 422 in totale;

Basilicata: nessun nuovo contagio e il totale resta fermo a 392.

Il coronavirus nel resto del mondo

I casi di Covid-19 al mondo hanno toccato la cifra di 4.830.000 con un incremento di 80.000 unità in un solo giorno.

Oltre 318.000 si sono evoluti con il decesso del paziente, mentre sarebbero ormai quasi 1.900.000 i guariti totali. I malati sono attualmente 2.600.000 e di essi circa 44.300 si trovano in terapia intensiva. I positivi in Europa da inizio epidemia sono circa 1.800.000 e le vittime del coronavirus più di 163.000. Sale a 1.690.000 il numero di contagiati in Nord America dove i morti sono 103.000. Sono 25.000 vittime di Covid-19 e 810.000 casi in Asia. In Sud America i positivi sono 441.000 e oltre 23.000 persone sono morte per il coronavirus. In Africa i malati salgono a 87.000 mentre i decessi restano stabili intorno a 2.800. L’Oceania si conferma fanalino di coda, in questo caso certamente una fortuna, con 8.663 casi accertati e 120 morti.

I Paesi con più di 100.000 positivi al coronavirus

Stati Uniti: nel paese più colpito, il coronavirus causa 91.000 vittime e 1.528.000 positivi totali;

Russia: superati i 290.000 malati di Covid-19 mentre i morti restano sotto quota 2.800;

Spagna: il paese più colpito del vecchio continente registra 278.000 casi totali e 27.650 morti;

Regno Unito: in UK le vittime del coronavirus salgono a 34.700 su 244.000 contagiati complessivi;

Brasile: nel paese più interessato del Sud America i positivi sarebbero almeno 241.000 e i decessi oltre 16.000;

Italia: 225.435 contagiati con 32.007 vittime;

Francia: 180.000 positivi al Covid-19 e quota 28.000 morti superata;

Germania: più di 8.000 vittime e 176.000 casi accertati;

Turchia: 150.000 malati di coronavirus e 4.140 morti;

Iran: quasi 123.000 contagiati da inizio epidemia e soglia di 7.000 vittime superata.

Fra gli altri paesi, si segnala l'India che registra oltre 4.000 casi in un solo giorno.

Bangladesh e Pakistan sfiorano i 2.000 casi giornalieri e confermano le difficoltà di quell'area del mondo. In Arabia Saudita, capofila dei contagi nella penisola arabica, si contano ben 2.600 nuovi positivi. Intanto, in Sud America, in Cile si contano 2.278 casi in 24 ore, anche più del Messico fermo a più 2.075.