La Protezione Civile ha diramato il bollettino di martedì 19 maggio con i dati sull’emergenza Coronavirus delle ultime 24 ore. Per quanto riguarda l’Abruzzo, sono stati registrati nella giornata di oggi 19 maggio solo 4 nuovi casi per un totale di oltre 1.700 tamponi eseguiti, un vero e proprio record per la regione. A dichiararlo Marco Marsilio, presidente della giunta regionale dell’Abruzzo. Un ulteriore dato sui nuovi contagi è che i quattro positivi sono concentrati esclusivamente nella provincia di Pescara, non si registrano infatti nuovi casi nel resto del territorio abruzzese.

Partite le donazioni di sangue per terapie al plasma

Stando agli ultimi dati diffusi oggi, il numero dei guariti continua a salire giorno dopo giorno. Coloro che hanno sconfitto il virus saranno fondamentali per la lotta al Covid-19, grazie al loro plasma. Marco Marsilio ha infatti dichiarato che “da ieri tutti i guariti che hanno sviluppato anticorpi hanno iniziato con le donazioni di sangue che serviranno per fare terapie al plasma iperimmune. Proprio in questi giorni, in collaborazione con la Croce Rossa, partirà la sperimentazione sui test sierologici che ci consentirà di capire in quanti, tra tutta la popolazione, hanno sviluppato anticorpi. Abbiamo ricevuto segnali incoraggianti dai primi giorni della ripartenza.

L’Abruzzo sta agevolando la ripresa economica e il ritorno alla normalità mediante il potenziamento dei laboratori e strutture sanitarie, ma anche dei protocolli e delle linee guida che consentiranno al personale di lavorare in sicurezza. Infine, sono state rafforzate anche le regole precauzionali e di prudenza che ci faranno vincere questa sfida, se osservate da tutti”.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Coronavirus, Abruzzo: i dati del 19 maggio

Nella giornata di oggi, martedì 19 maggio, in Abruzzo sono stati registrati quattro nuovi casi su un totale di 1.718 tamponi effettuati. Se paragonati a quelli della giornata di ieri, i dati sono in calo visto che ieri i nuovi casi positivi erano sette su 1.260 test analizzati.

In terapia non intensiva sono al momento ricoverati 188 pazienti, per un calo di tre rispetto a 24 ore fa. I pazienti stazionati in terapia intensiva sono invece sei. Gli altri 1.195 positivi al Covid-19 sono in isolamento domiciliare, sorvegliati costantemente dalle Asl dislocate su tutto il territorio abruzzese. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i decessi, che oggi hanno registrato una nuova vittima per un totale di 389 morti. L’ultimo paziente deceduto è una 85enne residente a Montesilvano. Anche il numero dei guariti è in aumento, si registra infatti un incremento di 27 persone rispetto a ieri. In tutto sono ben 1.419 i malati che hanno sconfitto il virus in Abruzzo. I tamponi effettuati in totale nella regione dall’inizio dell’emergenza ammontano a 58.945, di cui 53.363 sono risultati negativi.