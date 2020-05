Le Fake News sono state uno dei principali problemi collegati al problema del Coronavirus e sempre più spesso vengono diffuse tramite alcuni social network, come ad esempio Facebook. Il social in questione, di proprietà di Mark Zuckerberg, è usato dalla maggior parte della popolazione mondiale per informarsi e, navigando all'interno dei suoi contenuti, non è difficile imbattersi in alcune pagine dai nomi curiosi, o del tutto fuorvianti. Da diverso tempo ormai esiste uno strumento utile che protegge gli utenti del Web dalla disinformazione: si tratta di Newsguard, un team di studiosi che collabora anche con la stessa Facebook e Google, composta da fact-checker esperti e da debunker, ovvero quei professionisti che riescono ad individuare le notizie false o tendenziose che circolano in Rete.

La ricerca ha portato alla segnalazione di moltissime pagine: dieci di queste hanno migliaia di utenti iscritti, che a loro volta condividono le notizie all'esterno. Se una di queste si rivela non veritiera, si rischia di creare una catena di disinformazione che può essere difficile poi da controllare.

Le 10 pagine che hanno diffuso fake news più di tutti

Il portale Newsguard ha definito queste pagine Facebook come dei veri e propri "super diffusori" di fake news. Grazie al loro alto numero di follower, tali profili non hanno avuto difficoltà a far conoscere i loro contenuti non solo ai propri iscritti, ma anche al di fuori.

Il team di Newsguard ha constatato che in queste pagine si spacciavano per vere notizie non verificate relative sempre all'emergenza coronavirus. Una delle più cliccate e condivise è ad esempio quella della teoria del complotto, che vedrebbe il SarsCoV-2 prodotto in un laboratorio di Wuhan. Secondo i complottisti il patogeno sarebbe sfuggito al controllo degli scienziati durante alcuni esperimenti e poi si sarebbe diffuso nel mondo.

Si deve precisare a tal proposito che specifici studi medici, apparsi anche sulla rivista Nature Medicine, hanno dimostrato in maniera incontrovertibile che il nuovo coronavirus si è sviluppato in natura e non è frutto di una manipolazione genetica. Sulle pagine in questione si sono condivise notizie che riguardavano anche falsi rimedi medici: una delle più clamorose riguarda la cura con acqua calda e limone, che secondo alcuni articoli condivisi su alcune di queste pagine sarebbe utile per combattere la malattia Covid-19.

Tra i siti che hanno diffuso più fake news di tutti ci sono ViralMagazine.it e FanMagazine.it. Tra le pagine Facebook passate al setaccio ne figurano 10 che hanno condiviso più notizie false di tutti: al primo posto troviamo "Semplicemente Charlie", con oltre 2 milioni di followers, seguita da "Luxury Fashion". Seguono in ordine di classifica "Ti Amo, però, Semplicemente Charlie", "Un pensiero Unico Tu", "Una favola nel cuore", "I pensieri folli di due sognatori", "La Vita", "Il nettare dell'amore", "Nel cuore delle donne" e "Il mondo di Kelly".

Contatti gli amministratori delle pagine

Adesso le pagine in questione rischiano la chiusura.

Facebook ha provato a contattare gli amministratori, ma per il momento non ha ricevuto nessuna risposta da parte loro. Secondo quanto riporta la testata giornalistica Wired, sulle sue pagine online, alcune dei profili su indicati hanno condiviso una notizia falsa ben più di una volta in un giorno. Una di loro ha condiviso una fake news nove volte in un mese. L'attenzione sul preoccupante fenomeno della disinformazione resta davvero molto alta in tutto il mondo. L'argomento coronavirus è poi davvero molto delicato, per questo ci si deve affidare a testate giornalistiche autorevoli o ai siti Internet delle autorità sanitarie locali o nazionali per ottenere notizie certe riguardo all'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.