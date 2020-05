Silvia Romano, la cooperante che il 20 novembre del 2018 scomparse in Kenya, è stata liberata. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel pomeriggio di sabato 9 maggio. Il premier ha ringraziato i servizi di intelligence italiana per il lavoro che hanno svolto e che hanno permesso la liberazione della ragazza.

L'annuncio del premier Conte: 'Silvia è stata liberata'

Il premier Conte, poco dopo le 17:00, ha dato la notizia attraverso i suoi profili social: "Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio personalmente gli uomini e le donne dell'intelligence del nostro paese per il lavoro che ha portato a questa liberazione.

Silvia, noi tutti ti aspettiamo in Italia". Al momento in cui scrivo non è stato fornito nessun ulteriore dettaglio. La ragazza, laureata in Mediazione Linguistica per la Sicurezza e Difesa Sociale, nell'estate del 2018 aveva deciso di partire per l'Africa per svolgere volontariato. Qui ha lavorato in un orfanotrofio e in vari progetti dedicati all'infanzia. Dopo essere tornata in Italia, nel novembre 2018 decise di ripartire per il Kenya dove il 20 novembre venne rapita. Il commando, composto da otto persone, venne identificato dalle autorità locali come un gruppo criminale locale. La giovane era stata portata via a bordo di una moto, senza passaporto e cellulare. Nel corso delle settimane successive ci sono stati numerosi arresti, anche se non erano mai state rese note indicazioni precise sul luogo o sulle persone che potessero tenerla in custodia.

Le reazioni social alla notizia della liberazione: 'Ti aspettiamo in Italia'

Subito dopo l'annuncio del presidente del Consiglio sono stati molti i tweet che hanno festeggiato la notizia. Tra le prime reazioni vi è quella di Giuseppe Civati, che si è detto commosso. Anche la ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti ha pubblicato sul suo profilo Twitter una immagine di Silvia Romano con una didascalia eloquente: "Ti aspettiamo Silvia.

Libera!". Una reazione è arrivata anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Volevo dare a tutti voi una buona notizia. Silvia Romano è finalmente libera. Lo Stato Italiano non lascia indietro nessuno. Mando un abbraccio alla sua famiglia e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione.

In particolare un ringraziamento all'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna, ndr) e alla Farnesina". Pochi minuti dopo l'annuncio di Conte, sono già centinaia i messaggi degli utenti che festeggiano per questa notizia. Al momento non sono state fornite notizie sulle condizioni di salute della ragazza, né sulle tempistiche riguardanti il suo ritorno nel nostro Paese.