Un brutto episodio si è verificato questo pomeriggio 7 maggio a Lecce, precisamente in via Duca degli Abruzzi, nel pieno centro cittadino. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, due cittadini di origini marocchine sono venuti alle mani, dopo essersene dette di tutti i colori. Le ragioni dell'alterco non sono ancora ben note, su questo stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, i quali sono intervenuti nei momenti successivi al fatto di cronaca. L'aggressore, stando ai primi riscontri investigativi, avrebbe ferito il connazionale in almeno due punti, colpendolo a una gamba con un coltello.

Il fatto si è verificato non lontano dalla stazione

Tutto è cominciato tra la stessa via Duca degli Abruzzi e Vico de Argentis, a ridosso della stazione ferroviaria. Di lì il centro storico è molto vicino. In questa zona non sono nuovi episodi del genere: le Forze dell'Ordine conoscono bene il posto e infatti negli scorsi mesi, proprio a seguito di alcuni scontri avvenuti all'esterno della stazione, i controlli si sono intensificati.

Sul posto è giunta subito un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in codice giallo presso l'ospedale Vito Fazzi, dove la vittima è stata sottoposta a tutte le cure del caso.

Per lui i sanitari hanno previsto un prognosi di otto giorni. Non ci sono lesioni interne agli organi, per cui l'uomo non rischia assolutamente la vita. Il ferito è stato già dimesso dall'ospedale, almeno così si apprende dalla testata giornalistica locale online Lecce Prima. Subito dopo il misfatto il presunto autore si è dileguato nelle vie limitrofe.

Uomo preso poco dopo

La Polizia ha cominciato a cercare il connazionale della vittima vicino al luogo in cui è avvenuta l'aggressione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Fortunatamente l'uomo non si era allontanato più di tanto, per cui non è stato particolarmente difficile rintracciarlo. Lo stesso è stato infatti trovato poco dopo dalla Forze dell'Ordine e con una volante è stato condotto presso gli uffici della Questura, dove è stato identificato.

Al momento il soggetto (di cui non sono state fornite le generalità per questioni di privacy) si trova sotto interrogatorio e gli inquirenti stanno valutando l'eventuale stato di arresto.

Probabilmente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo episodio. La notizia di quanto successo si è sparsa immediatamente in tutto il capoluogo di provincia salentino, destando sconcerto e apprensione tra i suoi abitanti.