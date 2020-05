Arriva dagli Stati Uniti la vicenda di Jennie Stejna, un'anziana signora di 103 anni, che è riuscita a guarire dalla malattia Covid-19. L'anziana, una volta appresa dai medici la lieta notizia, ha chiesto subito di poter bere la sua birra preferita, una Budweiser Light da mezzo litro. Stejna è nata in Polonia, ma ha vissuto da sempre nello stato del Massachusetts. Quando la signora si è ammalata a causa del nuovo coronavirus, i suoi famigliari hanno temuto per la sua sorte, in quanto la malattia colpisce in maniera piuttosto grave soprattutto le persone più anziane. Ma lei invece ce l'ha fatta e dopo tre settimane di degenza in ospedale ha potuto riprendere in mano la sua vita.

L'anziana aveva capito di avere una malattia seria

In un primo momento l'anziana non ha capito di aver contratto il nuovo Coronavirus, e pur non conoscendo a fondo le proporzioni della pandemia, ha intuito di avere un grave problema di salute. Prima di ricoverarsi ha infatti salutato tutti i famigliari, tra cui anche i suoi due figli e quattro pronipoti. Secondo quanto dichiarato dai media americani che hanno riportato la notizia dell'anziana guarita dal coronavirus, la signora ha anche scherzato con i suoi famigliari, dicendo che, a seconda dei casi, sarebbe potuto andare in paradiso o all'inferno.

La centenaria è considerata da tutti come uno "spirito esuberante" e infatti le sue condizioni di salute sono migliorate nel giro di poco tempo.

I famigliari hanno diffuso la foto dell'anziana che beve la birra anche sui social network. Anche i medici dell'ospedale dove era ricoverata hanno confermato la completa guarigione della signora Stejna.

La signora ha perso il marito all'età di 82 anni

La 103enne è vedova da molto tempo, in quanto all'età di 82 anni ha perso il marito, Teddy.

In questi ultimi tempi era ospitata in una casa di riposo ed è stata la prima paziente della struttura a guarire dal coronavirus. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online Fan Page, una trentina di ospiti della Rsa dove alloggia l'anziana sarebbero ancora malati. Rimasta vedova, la signora è diventata una giocatrice straordinaria di bingo e una tifosa sfegatata dei Boston Red Sox, la più importante squadra di baseball dello Stato.

Ancora oggi vuole ascoltare le loro partite alla radio. Con suo marito Teddy Jennie Stejna ha vissuto per ben 54 anni. La notizia si è diffusa in tutti gli Stati Uniti d'America e anche nel nostro Paese. Il Sars-CoV-2 continua ancora a mietere vittime e contagiati in ogni paese del mondo e la situazione viene costantemente monitorata dalle autorità sanitarie internazionali.