Una escalation di violenza è partita negli Stati Uniti d'America dopo che il 46enne afroamericano George Floyd è morto mentre veniva arrestato dalla Polizia a Minneapolis negli scorsi giorni. L'uomo, almeno secondo quanto riferiscono i media locali, era accusato di aver falsificato i suoi documenti. La vittima è stata posta faccia a terra da alcuni agenti, poi però improvvisamente la situazione è sfuggita di mano. L'uomo ha cominciato a chiedere aiuto, dicendo che non riusciva a respirare, mentre i poliziotti lo tenevano ancora bloccato. Poco dopo Floyd è morto soffocato sotto i loro occhi. Gli agenti che hanno fermato Floyd sono stati licenziati immediatamente, ma questo non è bastato a placare l'ira della gente, che è scesa in strada per il terzo giorno consecutivo.

Nelle scorse ore il commissariato dove lavoravano gli agenti è stato assaltato e incendiato.

Il Presidente Trump pronto a inviare la Guardia Nazionale

La vicenda viene costantemente seguita dal presidente degli Usa, Donald Trump, il quale si è detto pronto a inviare la Guardia Nazionale se la guerriglia non si placa. Il tycoon ha giudicato i dimostranti come dei "vandali", che con il loro comportamento non stanno affatto onorando la morte di George Floyd. In un messaggio su Twitter, Trump ha fatto sapere di aver parlato con il governatore del Minnesota, Tim Waltz. Al collega il presidente ha detto che l'esercito è con lui. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha poi risposto allo stesso presidente Trump, dichiarando che la città è forte e che anche questa volta ce la farà ad uscire da questa situazione.

Fonti della stampa internazionale hanno ripreso le immagini degli incendi in tutta la città e l'assalto a numerosi magazzini. Nella giornata di ieri, giovedì 28 maggio, ci sono stati ulteriori scontri tra i dimostranti e la polizia, che per fermare la folla ha dovuto usare gas lacrimogeni per strada.

Rivolta in tutti gli States: a New York almeno 30 arresti

La rivolta da Minneapolis adesso si sta espandendo in tutti gli Stati Uniti. A New York i media parlano almeno di 30 persone arrestate per le proteste. Cortei e sit-in si stanno verificando anche a Los Angeles, Oakland, Chicago e San Francisco.

Nel frattempo i poliziotti autori del fermo a Floyd si sarebbero rifiutati di collaborare con l'autorità giudiziaria, mentre a Denver, in Colorado, alcuni dimostranti hanno sparato alcuni colpi d'arma da fuoco durante una manifestazione che si stava svolgendo al parlamento. L'edificio è stato evacuato e messo in lockdown. Sul caso di Floyd sta comunque indagando la FBI: gli agenti hanno richiesto di visionare altri video dell'arresto per chiarire definitivamente le circostanze del dramma.