Vittorio Sgarbi sta trascorrendo un periodo di vacanza in Albania e nella giornata di ieri 5 giugno ha fatto il bagno in mare su una spiaggia di Palasë, nel sud del paese. L'Adriatico a causa dei forti venti meridionali di questi giorni era particolarmente agitato, ma Sgarbi non si aspettava che una volta entrato in acqua sarebbe però stato travolto dalle onde. A tirarlo fuori è stata la figlia Alba, che si trovava con lui sul litorale albanese. La giovane non ha esitato ad affrontare i marosi e si è diretta verso il padre. Nei momenti successivi all'accaduto anche un bagnino del resort Green Coast, dove è ospite lo stesso critico d'arte e politico, si è gettato in acqua e ha aiutato il professionista ad uscire dal mare.

Il racconto dei collaboratori

La vicenda è stata anche confermata dai collaboratori di Vittorio che si trovavano con lui sulla spiaggia albanese. Gli stessi hanno raccontato che una volta entrato in acqua il critico ferrarese è stato sorpreso dalla forza del mare. La figlia già gli aveva sconsigliato vivamente di fare il bagno proprio a causa della dirompente forza delle onde.

Insieme a Sgarbi sul litorale albanese era presente anche il sindaco di Valona, Dritan Leli, che è anche un medico. Il primo cittadino si è molto preoccupato per quando accaduto al critico d'arte italiano. L'ufficio stampa ha diffuso anche il video: nel frame si vede Sgarbi immergersi da solo in acqua nonostante le suppliche della figlia che gli dice di non entrare in mare.

Il tempestivo intervento della giovane e dei soccorritori del resort ha quindi impedito il peggio. Quando è stato raggiunto da Alba il politico annaspava vistosamente e con fatica è riuscito a raggiungere la riva insieme ai soccorritori.

Il video pubblicato sui social

Il video che riprende Sgarbi mentre fa il bagno è stato pubblicato anche sui social network e su YouTube.

Nelle immagini si vedono lui e la figlia che si avvicinano alla battigia, poi il critico d'arte decide di immergersi. All'improvviso un'onda più grande delle altre lo fa andare sott'acqua, ma quando Vittorio riemerge le sue forze sono ormai ridotte al minimo e intuendo il pericolo cerca di tornare a riva autonomamente.

Proprio a quel punto Alba e il bagnino entrano in azione e aiutano il critico ferrarese ad uscire dall'acqua. Sicuramente sulla vicenda accaduta in Albania a Vittorio Sgarbi se ne saprà di più nelle prossime ore. Per lui tutto si è quindi risolto nel migliore dei modi e per il critico d'arte non ci sono stati ulteriori problemi. Dalla pagina Facebook ufficiale di Sgarbi si apprende che, nel concitato momento che lo ha visto protagonista, il professionista ha perso anche i suoi immancabili occhiali.