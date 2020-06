Scaramucce tra due passeggeri sul treno Roma-Lecce nella giornata del 1° giugno (prima della riapertura delle regioni dunque), dove si è sfiorata una rissa tra due passeggeri. Un uomo infatti stava parlando al telefono senza indossare la mascherina, quando all'improvviso una passeggera, che sedeva poco più in là, ha cominciato ad inveire contro di lui. In breve tempo i toni sono divenuti molto accesi.

La donna urlava all'uomo di mettersi la mascherina

"Ti devi mettere la mascherina, sono le regole" - queste sono le parole imperative urlate dalla donna all'indirizzo del passeggero, accusato di comportarsi in modo non adeguato rispetto alle regole di sicurezza.

L'uomo, da parte sua, ha cercato di spiegare alla sua interlocutrice che stava parlando al telefono, ma lei ha continuato imperterrita ad urlare. Il passeggero ha comunque continuato a non osservare le prescrizioni della signora. "Senti, tu sei una donna" - così ha detto all'improvviso l'uomo rivolgendosi verso la passeggera. Da qui la situazione è degenerata e i due, come già detto in apertura, sono arrivati quasi allo scontro fisico. La donna ha proferito anche minacce nei confronti del passeggero al punto che la scena ha destato non poca preoccupazione anche tra le altre persone presenti a bordo del treno. Il controllore, non con poche difficoltà, è intervenuto per riportare alla ragione i due, che hanno comunque continuato a bisticciare anche in sua presenza.

Immagini al vaglio degli inquirenti

Adesso le immagini sono in mano all'autorità giudiziaria. Un passeggero ha infatti registrato e caricato sui social un video, della durata di circa due minuti, che riprende quanto avvenuto. Secondo quanto scrive Il Mattino sulle sue pagine online, anche la donna, durante la lite, ha tolto la mascherina e l'uomo ha allungato la mano per allontanarla.

Lei lo ha accusato a quel punto di avergli "messo le mani addosso". La notizia è stata ripresa anche da alcuni media locali. La vicenda ha destato curiosità anche in Puglia e nella stessa città di Lecce, dove appunto il treno era diretto. In questi ultimi giorni poi l'Italia è entrata nella cosiddetta "Fase 3" dell'emergenza sanitaria e ci si può muovere liberamente in tutte le regioni.

Sui mezzi pubblici, come autobus, treni e aerei, vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutto il tragitto in modo da evitare eventuali contagi da coronavirus.