Perché un turista dovrebbe scegliere la Calabria come meta delle sue vacanze? Perché è una regione che ha saputo mantenere la sua autenticità, per una ‘evidente mancanza di turisti’ a causa delle sua ‘storia di attività mafiosa e terremoti’. Inoltre, in questa regione non ci sarebbero neanche città ‘degne’ (come Roma o Venezia) da utilizzare come sfondo alle foto da postare su Instagram. In questo modo EasyJet, la seconda compagnia aerea low cost europea, ha descritto la Calabria sulla pagina web del sito ufficiale riservata a Lamezia Terme. Il vettore low cost ha ammesso l’errore, e il testo è stato eliminato poco dopo.

Il testo che ha scatenato polemiche e indignazione

Il testo incriminato è stato pubblicato nella sezione Ispirami del sito ufficiale della compagnia aerea EasyJet. Questa sezione è concepita per fornire ai viaggiatori suggerimenti utili sulle destinazioni offerte dal vettore low cost. Nel testo, oltre ad essere presenti riferimenti all’attività mafiosa e su location definite non iconiche a paragone di Roma o Venezia, venivano fornite indicazioni anche sulla città di Morano Calabro per ‘panorami mozzafiato e case bizzarre'.

Le reazioni critiche

La presidente della Regione Jole Santelli ha precisato che potevano essere utilizzate molteplici parole per ‘descrivere la meraviglia e la straordinarietà’ della Calabria e non quelle ‘becere e consunte’ prescelte da Easyjet per una ‘operazione di pseudo marketing’ dal ‘sapore razzista’.

In riferimento alla vicenda, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha richiesto le scuse della compagnia aerea per tutta l’Italia. Mentre il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno, ha bollato, quanto pubblicato sul sito da Easyjet, come ‘una vergogna’.

La replica della compagnia aerea

EasyJet, interpellata dal Corriere della Sera, ha spiegato che l’obiettivo del testo era quello di evidenziare il fatto che la Calabria è poco valutata ‘all’estero da un punto di vista turistico'.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Inoltre, la compagnia low cost ha confermato di aver proceduto alla rimozione del testo e di aver avviato una inchiesta interna per verificare come sia potuta avvenire questa situazione. Infine, con una nota, la compagnia britannica ha formulato le sue scuse nei confronti dei calabresi e della Regione Calabria.

Il nuovo testo pubblicato

La compagnia aerea ha, successivamente, messo online un nuovo testo che sottolinea tutte le peculiarità di Lamezia Terme. ‘Spiagge incontaminate’ e ‘meravigliosi paesaggi’ questo è il tenore del nuovo messaggio. Nel testo viene menzionato anche l’aspetto storico dei luoghi (templi greci, romani e palazzi borbonici). Infine, viene fatto riferimento anche alle peculiarità per il relax e il cibo (deliziosi dolici tipici).